El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza un homenaje a la figura de Pucho Boedo

Será el domingo 8 de febrero y las invitaciones para asistir ya se pueden solicitar en Ataquilla.com

Redacción
23/01/2026 05:00
Pucho Boedo, durante una actuación
Pucho Boedo, durante una actuación
Archivo El Ideal Gallego
Este año se cumplen 40 años de la muerte de Pucho Boedo. Con motivo de esta efeméride, el Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza un evento que promete emocionar a los amantes de la música y del legado del inolvidable artista coruñés.

Será el próximo domingo 8 de febrero a las 19.00 horas en el Palacio de la Ópera, en A Coruña, y las invitaciones ya se pueden solicitar en Ataquilla.com. Se trata de una gala especial llamada ‘Bícame Pucho’, de entrada gratuita.

La Orquesta Los Satélites, con la que el cantante viajó hasta Venezuela en lo que fue el primer viaje de una orquesta gallega a América, servirá de base musical para las actuaciones en las que también participarán artistas emergentes gallegos, interpretando los temas que desde muy jóvenes escucharon en sus hogares. En este homenaje también estará presente Paco Lodeiro, heredero de la escuela coruñesa de la canción.

Legado

Esta iniciativa busca celebrar el legado de Pucho Boedo (también cantante del grupo Los Tamara) como cantante coruñés, un punto de encuentro para quienes aprecian la música y la cultura local, y una forma de mantener viva la figura de quien fue una de las voces más características de la ciudad.

Para rendirle homenaje, el barrio de O Ventorrillo estrenó el pasado mes de octubre un mural de Pucho Boedo, vecino ilustre del barrio. Esta obra, de unos veinte metros de altura, está dividida en dos partes. Por un lado, la faceta musical de Pucho Boedo, donde sale con un micrófono en la mano y, detrás de él, imágenes de algunos de los grupos que marcaron su carrera musical. Es el caso de Los Satélites, orquesta con la que Boedo mantendría una vinculación a principios de los años 50.

Por otro lado, su faceta personal, es decir, lo que le gustaba. En la pintura se observan referencias a la símbolos de A Coruña como la Torre de Hércules.

