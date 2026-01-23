Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Falsos funcionarios del Gobierno de España acechan a los vecinos de A Coruña

Recaban información biométrica para un supuesto censo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
23/01/2026 19:50
La confianza de los vecinos de A Coruña ha sido nuevamente la rendija por la que se ha colado la picaresca de un grupo de ladrones que, si bien altamente preparados y con una puesta en escena de lo más convincente, han actuado en nombre del Gobierno de España para entrar en casas ajenas. Así lo han advertido diversas asociaciones vecinales, que han llenado la ciudad de papeles de advertencia para que nadie más caiga en la trampa. “Hay un grupo de personas yendo de ouerta en puerta, hacéndose pasar por funcionarios del INE y Censos”, dicen. “Tienen documentos, membretes del Ministerio del Interior y afirman que necesitan verificar que todos tengan una identificación válida para el próximo censo”, añaden.

Según relatan los testigos, “lucen elegantes”, y piden una toma de fotos y huellas dactilares. Además, disponen de una computadora portátil, además de una máquina biométrica y un listado de los vecinos al completo. “Tenga en cuenta que no existe tal iniciativa por parte del Gobierno”, recuerdan desde las asociaciones vecinales.

