El megaproyecto peruano que revolucionará la hostelería de A Coruña

Se ha convertido A Coruña en el Silicon Valley de la hostelería, una especie de laboratorio de nuevas tendencias en el que los grandes emprendimientos normalmente son sinónimo de éxito. Es la fórmula ganadora de los gigantes asiáticos, líderes en aperturas durante los dos últimos años, y también el camino por el que parecen haber optado otros grupos ya asentados. Es el caso de La Conquista, que en plena celebración de su décimo aniversario dará su salto más ambicioso con una doble apertura que revolucionará todo lo imaginable de un restaurante internacional.

Según ha podido saber El Ideal Gallego, en los próximos meses La Conquista (Emilia Pardo Bazán, 2016) y Chifan (plaza de la Galera, 2023) tendrán próximamente dos hermanos mellizos, con líneas de trabajo totalmente diferentes. El primero será un nuevo concepto de gastronomía peruana, enfocado al take away y con posibilidad de comer en el propio establecimiento. Esa fórmula ya la ha empleado Hellas con la suvlakeria Itaca 33, así como el italiano Madre Farina. En principio, la idea es que esté operativo el próximo mes de mayo.

Pisco bar

Sin embargo, lo que promete marcar un antes y un después en la ciudad es la llegada de un pisco bar, un modelo de negocio que triunfa en las principales capitales culturales del mundo y que ahora también se instala en Galicia. Tal y como su propio nombre indica, el concepto gira alrededor de la bebida nacional peruana, una especie de aguardiente de uva muy utilizado en la coctelería. El espacio contará con espectáculos en directo, batallas de Dj, música de todas las épocas y programación para todas las edades, además de una cuidada coctelería. El grupo La Conquista está cuidando especialmente este espacio, con un diseño a medido realizado por la empresa coruñesa Huis Clos Interiorismo. El pisco bar podría ser el primero de ambos locales en abrir sus puertas.

La ubicación será muy próxima entre los dos establecimientos, ya que la empresa se ha hecho con dos locales en la segunda planta de Espacio Coruña. Uno de ellos se situará donde el antiguo Burger King, mientras que el otro reemplazará al Brennon's Corner, a unos pocos metros.