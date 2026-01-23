Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

¿Debería el IES Menéndez Pidal cambiar su nombre por el de Isabel Zendal?

Muchos piensan que se podría homenajear a la enfermera sin hacer de menos al filólogo de origen coruñés

Óscar Ulla
Óscar Ulla
23/01/2026 05:47
El IES Ramón Menéndez Pidal con la estatua de Isabel Zendal delante
El IES Ramón Menéndez Pidal con la estatua de Isabel Zendal delante
Quintana
La idea del equipo directivo del IES Ramón Menéndez Pidal de proponer un cambio de nombre del centro por el de Isabel Zendal ha calado de diferentes maneras en la sociedad coruñesa. Algunos aplauden la posibilidad de darle el nombre del centro a Zendal, por encontrarse en la zona donde se levantaba el antiguo hospital. Pero otros no terminan de ver claro el quitarle la denominación a un prestigioso filólogo de origen coruñés de la talla de Menéndez Pidal.

El monumento que rinde homenaje a Isabel Zendal, enfrente del IES Ramón Menéndez Pidal

El IES Ramón Menéndez Pidal de A Coruña estudia cambiar su nombre por el de Isabel Zendal

Entre los primeros se encuentra la agrupación cultural Alexandre Bóveda. “Apoiamos sen reservas a iniciativa de renomear o IES Ramón Menéndez Pidal como IES Isabel Zendal, parécenos un cambio xusto e necesario”. Y apuntan a dos razones, por un lado, el “prestixio internacional de Zendal, especialmente en México”. Por otro, “por coherencia coa propia cidade: se xa hai un monumento dedicado a Isabel Zendal presidindo a entrada do centro, o lóxico é que o instituto leve tamén o seu nome”, apuntan, al tiempo que añaden que “gañaría un referente educativo ligado á ciencia, ao coidado e ao servizo público”.

En el segundo caso se encuentran personas como la historiadora Ana Romero Masiá, que recuerda: “Menéndez Pidal é coruñés, un filólogo de talla e recoñecemento universal”. Romero ve más factible que Zendal diera nombre a “un hospital ou casa de beneficiencia”, pero tiene claro que “o claustro é soberano”.

Lo ve como una llamada de atención para rendir el homenaje apropiado a Zendal, algo que también ve la presidenta de la asociación que lleva su nombre, Pilar Farjas. “No podemos valorar quién es mejor de los dos”, apunta, antes de recordar que Zendal es una mujer “relevante en la historia de la sanidad, la primera enfermera reconocida y contratada como tal”. Para Farjas, esta propuesta debería ser “la llamada de atención de que algún centro en nuestra ciudad merece ser denominado como Isabel Zendal, esa llamada de atención es importante, la reflexión me parece bastante importante”, asegura.

El historiador Xosé Alfeirán, por su parte, tiene claro que es “prerrogativa do centro” la decisión, pero comprende ambas posturas: “Menéndez Pidal era un filólogo coruñés”, “e comprendo tamén que pensen no nome de Zendal, porque está na rúa Hospital, nos terreos do Hospital”. Sin embargo, recuerda que el centro tiene una denominación popular: “Sempre foi o IES de Zalaeta”.

En esta última idea reincide el exministro de Cultura, César Antonio Molina: “Para los viejos del lugar el instituto siempre será conocido como el de Zalaeta”. “Me gustaría que en vez de estas movidas burocráticas para salir en los periódicos, el Instituto Zalaeta saliera por algún premio nacional o internacional debido a su gran labor docente”, añade, antes de incidir en la idea de Ana Romero Masiá: “Isabel Zendal se merece que lleve su nombre un hospital o institución médica relevante. O un monumento, pero desvestir a un santo para vestir a otro me parece poco adecuado”. “Mal ejemplo para los alumnos hacer semejante juego de manos. Sea como fuere, aunque quisieran ponerle Einstein al instituto para mí siempre sería el acogedor, discreto y amado instituto de Zalaeta".

