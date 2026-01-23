A Coruña quiere sumarse a un club que solo tiene 30 socios en el mundo

El gerente del Consorcio de Turismo de A Coruña, Antón Álvarez, expone la estrategia turística ante numeroso público este miércoles en Fitur Cedida

A Coruña es una ciudad que eclipsa con su cine. Desde los tiempos de José Sellier, quien rodó en 1897 la que se considera la primera película del cine español, ‘Entierro del General Sánchez Bregua’, la urbe herculina se ha consolidado como referente del audiovisual y ahora está muy cerca de ser reconocida a nivel mundial por la Unesco. Así se conocía esta semana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, donde se anunció la candidatura coruñesa para formar parte de la Red de Ciudades Creativas. De conseguirlo, se convertiría en la primera en toda Galicia.

El programa, que fue creado por la Unesco en 2004, consta de siete categorías, que abarcan desde la literatura, la música, la artesanía y el arte popular, hasta el diseño, la gastronomía, el arte digital y el cine. Es en esta última donde se posiciona A Coruña, que tiene todas las papeletas para lograr este reconocimiento que solo tienen dos urbes en España (Terrasa y Valladolid) y 30 en todo el mundo –aunque si se tienen en cuenta todas las categorías los números ascienden a 12 y 408, respectivamente–.

Una ciudad de cine

A Coruña destaca a nivel audiovisual por muchos motivos. Sus calles fueron el escenario de ese primer filme de Sellier, pero también de otros muchos, como ‘Camarote de Lujo’ (1957); ‘La familia y uno más’ (1965); ‘O Lapis do carpinteiro’ (2003); o ‘El desconocido’ (2015). También rodaron aquí series como ‘La unidad’, ‘El desorden que dejas’ o la última hace escasos días, ‘Ardora’.

“Las calles de nuestra ciudad han sido el mejor plató para producciones de renombre mundial”, celebraba el gerente del Consorcio de Turismo de A Coruña, Antón Álvarez, en la presentación en Madrid.

Pero A Coruña tiene más razones para alcanzar ese reconocimiento mundial, ya que alberga el plató virtual más grande de España en Coruña Estudio Inmersivo, en la Ciudad de las TIC, y cuenta, en palabras de Álvarez, con algunas de las mejores productoras españolas actuales. “Tenemos realizadores, actores y actrices muy acostumbrados a pisar las alfombras rojas”, añadía con orgullo.

Marzo de 2027

El camino se iniciaba esta semana en Fitur y espera terminar en marzo de 2027 con el nombramiento como Ciudad Creativa de la Unesco en materia audiovisual. Un título que supondría, más allá de la distinción, una puerta de entrada a la cooperación con urbes con el mismo compromiso, como Bradford (Inglaterra) –la primera de esta categoría–, Sidney (Australia); Busan (Corea del Sur), Mumbai (India); o Giza (Egipto).

“Gracias a Sellier y a su pequeña videocámara, en A Coruña se sitúa el germen del audiovisual español”, aplaudía Álvarez. Una cámara que también captó el eclipse solar que se vio aquí en 1912, un lujo que se repetirá este 12 de agosto con A Coruña como el “mejor lugar del planeta” para verlo. Así lo aseguró también en Fitur el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

Un día histórico

Este evento constituye el plato fuerte de la estrategia turística del Ayuntamiento y ya se organizan una amplia lista de actividades que orbitan alrededor de un día que no se repetirá hasta 2180. Entre ellos hay previstos dos congresos sobre astronomía, así como diferentes campañas y la habilitación de puntos de observación por la ciudad, con conciertos especiales en honor a este fenómeno.

La ciudad espera recibir a cantidad de turistas que llegarán en los cinco cruceros previstos para ese día, mientras la ocupación hotelera no para de subir. A Coruña busca batir así los récords del año pasado, donde aumentaron un 20% los visitantes extranjeros y casi un 13% los nacionales. Lo hará con una programación musical para todos los públicos, con 23 actuaciones en el Coliseum, y festivales del calibre del Morriña, Atlantic Pride o Noites do Porto.

“Esa cultura de vivir tiene mucho de saber disfrutar y, en ese sentido, A Coruña con su gastronomía se convierte en un referente”, incidía Castro. Bien se pudo apreciar en el acto previo a Fitur, en la Casa del Lector en Matadero, donde grandes chefs del grupo Coruña Cociña hicieron las delicias de los asistentes.

Con Lucía Veiga y Xosé A. Touriñán como presentadores, también allí se pudo disfrutar de la recreación de un eclipse a los pies de la Torre de Hércules, “el único faro romano en funcionamiento que da luz a una ciudad que vive entre la tradición y la modernidad”, zanjó Castro.