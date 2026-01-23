El comercio del centro de A Coruña lanza un salvavidas a los manteros: “Necesitan un trato digno”

Un vendedor ambulante en la calle Real Germán Barreiros

La presencia de manteros en la calle Real es ya un asunto que se podría calificar como histórico entre los comerciantes de la Zona Comercial Obelisco. Y no porque apoyen esta actividad, sino porque la demanda siempre ha sido buscar un traslado para estas personas que venden, en algunos casos, imitación de marcas presentes en la propia arteria comercial. Ahora, el nuevo presidente de la entidad comercial pone el foco en una solución: regularizar la situación de estas personas para que puedan trabajar de forma legal, incluso en establecimientos de la propia zona.

Javier Pastoriza, gerente de El Tequeño, en María Pita, preside la entidad comercial desde el pasado mes de diciembre. Y, además de tener como objetivo principal recuperar el “esplendor” que el comercio tenía a finales del siglo XX, considera necesario que la Administración tome cartas en el asunto de los vendedores ambulantes. “Nos preocupa especialmente en la zona este tema. Es delicado. Son personas que están en situación irregular y los comerciantes dicen que la mayoría son buenas personas. El problema es que estas personas están ahí porque la otra opción que tienen es robar, entonces el mal menor es que estén ahí ganándose la vida”, señala.

El presidente de la Zona Comercial Obelisco explica que estas personas “se sienten tratados como delincuentes porque tienen que salir corriendo cuando viene la Policía. Queremos que la Administración, cada una dentro de sus competencias, mire la posibilidad de que puedan trabajar de forma legal. Muchas veces nos hace falta personal en nuestros establecimientos y esas personas que ‘maltrabajan’ en la calle no tienen una Seguridad Social que les proteja”.

El deseo, dice, “es que estas personas tengan las mismas oportunidades y derechos de para que no tengan que estar en la calle. Es una invitación a la Administración para tomar cartas en el asunto. Son personas y necesitan un trato digno y tener oportunidad laboral”. El asunto de los manteros llegó incluso a ser objeto de debate político en 2018, cuando gobernaba la Marea Atlántica, que propuso estudiar su traslado a otra ubicación.