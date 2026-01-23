Mi cuenta

A Coruña

Asocia la tarjeta de su novia a Google Pay y se deja más de 50.000 euros por toda A Coruña

Solamente en una cervecería de Os Castros se gastó más de 1.200 euros

Guillermo Parga
Guillermo Parga
23/01/2026 18:47
El pago con el móvil llevó a la cárcel al estafador
El pago con el móvil llevó a la cárcel al estafador
Archivo El Ideal Gallego
El Juzgado de Instrucción Número 5 de A Coruña ha condenado a 4 años y 3 meses de cárcel a un hombre de 70 años por un delito continuado de estafa agravada contra la que durante diez años había sido su pareja. En concreto, según el escrito de la Fiscalía, la víctima vio cómo, en cuestión de aproximadamente un año, su conviviente y pareja sentimental se gastaba unos 50.000 euros de su cuenta corriente en diversos establecimientos de la ciudad.

Arresto del conocido estafador

Cae el histórico estafador 'El Truhán' en El Bierzo tras simular un robo de móviles

Más información

Los hechos habrían comenzado alrededor de julio de 2021, cuando el encausado “con intención de obtener ilícito enriquecimiento y conociendo los datos de la tarjeta de crédito de la que era titular su pareja, asoció la misma a su aplicación de Google Pay del móvil. Durante los ocho primeros meses se contuvo un poco más en el gasto, aunque fue fiel a su bar favorito. En ese espacio de tiempo se dejó 1.294,40 euros en una cervecería del barrio de Os Castros.

El misterioso caso del falso recaudador en un barrio de A Coruña

Más información

Protegido por esa supuesta impunidad, entre junio y octubre, en los cuatro meses siguientes, el escrito del juez concluye que a lo largo de toda la ciudad se dejó 53.822,10 euros, más de 10.000 por mes. Por todo ello, se concluye un delito continuado de estafa y se le impone una sanción de 4 años y 3 meses de prisión, con 10 meses y 15 días de multa, a razón de 9 euros diarios. Además, se exigen las costas del proceso y una indemnización a su expareja de 56.010,47 euros.

