Así vivieron los coruñeses la noche y el amanecer de rayos, truenos y granizo

Cuando los más tardíos estaban aún estirando el momento de ocio antes de meterse en cama se inició una de esas noches que se recuerdan durante mucho tiempo. Pasaban pocos minutos de las once cuando un rayo y un trueno anunciaron que 'Ingrid' llegaba a A Coruña. Tras ellos, una gran granizada. La primera de las muchas tormentas que durante toda la madrugada, y también a primera hora de la mañana, que vivieron -y sufrieron- tanto en la ciudad como en su área metropolitana.

Los peores momentos se desataron a partir de la una de la madrugada, cuando incluso se registraron apagones en varios barrios, que dejaron sin luz hasta el faro de la Torre de Hércules durante algunos minutos.

Cayeron varios rayos y estruendosos truenos, con uno que despertó a media ciudad a las 01.22 horas, ya que hizo diana en O Portiño, como reflejaron algunos usuarios a través de las redes sociales.

La tormenta nocturna llegó acompañada de granizadas que tiñeron de blanco aceras y calzada hasta el punto de que por momentos recordaba a la ciudad nevada de 1987.

También se produjeron diversos apagones, que afectaron a zonas como Monte Alto o la calle Costa Rica, donde una discoteca se quedó sin luz hasta que se puso en marcha su propio generador.

Zonas como varios tramos de la avenida de Arteixo todavía sufrían esta mañana apagones en los semáforos, mientras que en el área lugares como la avenida de As Mariñas tenían zonas de de farolas apagadas y carteles indicativos de tráfico fundidos.