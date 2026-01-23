Asaltan un coche en A Coruña para robar las balizas de señalización

El aparcamiento de Ribeira Sacra en el que hace días intentaron robar un coche Quintana

Tener el coche aparcado en un garaje no es sinónimo de seguridad en Novo Mesoiro, donde durante esta semana ha habido prácticamente un asalto por día contra los vehículos de los vecinos. Da igual el nivel de protección, la zona o la cuantía: lo importante es ir a saco contra todo lo que haya dentro. Y, si hay balizas, mucho mejor.

Primero fue el miércoles, en el aparcamiento superior de la calle Ribeira Sacra. Allí, un vecino advirtió de que el bombín de la puerta del conductor había sido reventado, aunque al parecer los amigos de lo ajeno no fueron capaces de acceder al interior del coche. Esa misma noche, otro estacionado junto al centro cívico amaneció con los cristales rotos y sin las balizas de advertencia que tenía el dueño.

El último caso tuvo lugar en la madrugada del viernes, cuando en un garaje calle Illas Cíes aparecieron unas bolsas de 'asalto' que presuntamente pertenecían a los malhechores. Uno de los vecinos que guarda su coche en ese garaje denunció ante la Policía Nacional y allí se presentó la división científica para tomar pruebas. No es la primera oleada de robos en interiores ni en garajes en un barrio que presume de tranquilidad, pero en el que los coches son el principal objetivo de los ladrones.