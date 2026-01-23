A Alexandre Bóveda celebra os seus 50 anos mirando ao seu pasado e ás novas xeracións
O primeiro acto foi hoxe, a inauguración dunha exposición con elementos históricos cedidos polos seus socios
A agrupación cultural Alexandre Bóveda comezou este venres as celebracións do seu 50 aniversario, que non so miran ao seu rico pasado, senón que tamén teñen o foco posto no futuro e, sobre todo, nas novas xeracións. O primeiro dos actos foi a inauguración hoxe dunha exposición que, tal e como explica Jorge Castro, un dos membros da directiva da entidade, “é unha recompilación feita a base de achegas dos socios, hai cartaces, entradas para espectáculos, fotografías, documentos antiguos da asociación... un pouco de todo”. Todo isto acompañado da música “do grupo de cantos de taberna da asociación”, así como de alocucións por parte de membros da máis recente directiva, como Dani Cao, así como de históricos dos primeiros equipos que dirixiron a agrupación.
A entidade cultural, tal e como explica Castro, celebra uns “220 actos por ano”. “O que pretendemos este ano é manter esa mesma actividade e a moitos deses actos darlle o toque de celebración do 50 aniversario”, indica, antes de enumerar actos que farán, como un “ciclo de palestras para reflexionar sobre diferentes fitos que temos daquí ao futuro, falando do que foron estes 50 anos, aqueles anos difíciles ao inicio e que, por desgraza, seguen sendo difíciles”. Haberá propostas adicadas ao San Xoan, ao entroido, a Todos os Santos ou ao Samáin e, como non podía ser doutro xeito este 2026, haberá ideas ligadas ao eclipse.
A isto sumaranse os roteiros como os que xa leva a cabo a agrupación, así como unha posible peza audiovisual. Todo quedará completo “cunha gala final, que será o acto central, con música e intervencións”, subliña Castro, que comenta que están en conversacións coa Deputación e co Concello para buscar o lugar de celebración, “ten que ser un espazo grande”.
Mirar ao futuro
A entidade celebra o seu 50 aniversario nun bo momento, algo que reflicten as “preto de 400 persoas” que están asociadas na actualidade.
“Notouse cando cambiamos de local hai tres anos, que estabamos na rúa Olmos e tivemos que deixalo, buscamos un local céntrico e accesible e atopamos este espazo no Circo de Artesáns e notamos que aumentou moito a asistencia e a demanda para socias”, comenta Castro.
O membro da directiva da Alexandre Bóveda asegura que un dos obxectivos da entidade tras superar a media centuria é a “renovación”, porque “non ten nada que ver a asociación e a sociedade de hai 50 anos co que é hoxe”. “Ás veces hai unha queixa, de que a xuventude de hoxe en día non se asocia, pero se cadra hai que facer autocrítica de que temos que adaptarnos ao que quere a xuventude, ese é un dos nosos retos”, motivo polo que xa no pasado 2025 tomaron decisións como deixar de lado as estruturas verticais por outras máis horizontais, “o que fixemos foi a fórmula da presidencia colexiada, cinco persoas, que procuramos manter sempre un consenso, unha escoita do que a xente queira”.
Outro dos aspectos que ten en conta a asociación para atraer ás novas xeracións son o tipo de actividades. “Queremos facer máis cousas de creación, porque a xente hoxe non quere chegar, sentar e que lle dean a chapa, senón que queren ser partícipe”, comenta Castro, aludindo ao grupo de teatro da asociación, ao colectivo fotográfico Ollo de Vidro, aos clubes de lectura, os de cantos de taberna ou os obradoiros. “Tamén queremos traballar a nosa presenza en redes sociais”, conclúe.