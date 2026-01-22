Zara Home adelanta la apertura del ZaCaffé en A Coruña

Menaje expuesto en Zara Home que se utilizará en el ZaCaffé El Ideal Gallego

Zara Home adelanta la apertura de su nuevo espacio ZaCaffe en A Coruña, una cafetería inspirada en el estilo y la estética de la marca de decoración que promete convertirse en un punto de encuentro para los amantes del diseño y el buen café en la ciudad.

Zacaffé, un espacio importado de otras tiendas de la marca, ocupará un espacio en la tienda de la calle Compostela con entrada por la plaza de Mina y abrirá sus puertas en la ‘flagship store’ (tienda insignia) de la marca el 31 de enero. Un día después de que la de Juan Flórez, que representa los orígenes de la marca, diga adiós.

El nuevo ZaCaffe ofrecerá un ambiente cuidado y relajado en el que combinar productos de cafetería con elementos de lifestyle y decoración propios de la marca, creando una experiencia distinta a la tradicional.

El espacio estará diseñado con materiales y líneas que reflejan la filosofía de Zara Home, elegancia, confort y atención al detalle, con zonas tanto interiores como exteriores para disfrutar de desayunos, almuerzos ligeros, infusiones, repostería artesanal y cafés de especialidad.