A Coruña

Zara Home adelanta la apertura del ZaCaffé en A Coruña

Redacción
22/01/2026 12:21
Zacaffé en Zara Home
Menaje expuesto en Zara Home que se utilizará en el ZaCaffé
El Ideal Gallego
Zara Home adelanta la apertura de su nuevo espacio ZaCaffe en A Coruña, una cafetería inspirada en el estilo y la estética de la marca de decoración que promete convertirse en un punto de encuentro para los amantes del diseño y el buen café en la ciudad.

Zara Home adelanta la apertura del Zacaffé
Menaje expuesto en Zara Home que se utilizará en el ZaCaffé 
El Ideal Gallego

Zacaffé, un espacio importado de otras tiendas de la marca, ocupará  un espacio en la tienda de la calle Compostela con entrada por la plaza de Mina y abrirá sus puertas en la ‘flagship store’ (tienda insignia) de la marca el 31 de enero. Un día después de que la de Juan Flórez, que representa los orígenes de la marca, diga adiós. 

Cantón Bar

Zara recupera el café en la esquina donde estaba hace 30 años el Cantón Bar

Más información

El nuevo ZaCaffe ofrecerá un ambiente cuidado y relajado en el que combinar productos de cafetería con elementos de lifestyle y decoración propios de la marca, creando una experiencia distinta a la tradicional.

El espacio estará diseñado con materiales y líneas que reflejan la filosofía de Zara Home, elegancia, confort y atención al detalle, con zonas tanto interiores como exteriores para disfrutar de desayunos, almuerzos ligeros, infusiones, repostería artesanal y cafés de especialidad.

