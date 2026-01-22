Visita de la conselleira de Vivenda para conocer Aluman, la empresa que realiza la fachada del estadio del Barcelona

Visita de la conselleira María Martínez Allegue a las instalaciones de Aluman Xunta

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó este jueves en Arteixo las instalaciones de la empresa Aluman, referente en el uso de técnicas industrializadas, por las que apuesta la Xunta en la construcción de vivienda pública. Allegue destacó el trabajo de esta compañía, con proyectos tanto nacionales como internacionales.

La Xunta señala que está aplicando este nuevo método de edificación en casi 500 viviendas públicas. También detalló que se empleó en un edificio de 40 viviendas públicas en Xuxán, en A Coruña, donde este mecanismo permitió agilizar los trabajos y poder realizar el sorteo de adjudicación ya la semana pasada También citó el edificio de 20 viviendas en Mos, que se terminará este año gracias a la reducción de plazos que garantizan las técnicas industrializadas.

Martínez Allegue conoció las instalaciones de Aluman, que es una empresa con sede en el polígono de Sabón (Arteixo) que está especializada en envolventes arquitectónicas y soluciones constructivas vanguardistas para proyectos singulares, enfocándose en fachadas.

Además de actuaciones de envergadura como las realizadas dentro de las remodelaciones de los estadios de fútbol del Real Madrid y el Barcelona, ha participado en iniciativas icónicas en Galicia, Madrid, Cuba, Bélgica, Francia y Estados Unidos en los últimos años.