Una noticia de cine para un barrio de A Coruña que se sentía vacío

El anuncio de Espacio Coruña da esperanza a los vecinos

Guillermo Parga
Guillermo Parga
22/01/2026 15:56
Los cines Yelmo, en la jornada del cierre del domingo 18
Los cines Yelmo, en la jornada del cierre del domingo 18
Quintana
Los cines de Espacio Coruña eran de alguna manera un motivo de orgullo para un barrio, el Recinto Ferial, en el que no existen demasiadas actividades, zonas o tiendas a las que apegarse. Por eso, la noticia del cierre adelantada por El Ideal Gallego supuso todo un jarro de agua fría. “Eran vida, eran movimiento y la referencia de familias, parejas y amigos que querían disfrutar del cine sin masificaciones”, subraya la asociación vecinal, que desde entonces ha promovido un movimiento reivindicativo con el hashtag #YelmoSeQueda.

Taquilla de Yelmo Cines, en A Coruña

Espacio Coruña negocia la llegada de un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo

Han sido centenares los coruñeses que se han unido a una iniciativa que, si bien no parece que vaya a tener mucha repercusión por parte de la compañía saliente, sí encuentra un motivo de alivio y esperanza en el anuncio de Espacio Coruña de movilizarse para reactivar los cines. “No entendimos el cierre, porque funcionaba bien, así que sería una noticia más que bien acogida por todos, ya que todos los barrios cercanos utilizábamos este cine. Tenía una gran facilidad para llegar y aparcar”, comentan los residentes.

