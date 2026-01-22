Mi cuenta

A Coruña

Una herida en una colisión entre tres coches en la Tercera Ronda

El accidente se produjo a la altura del Ikea

Esther Durán
22/01/2026 19:20
Día complicado en el tráfico de A Coruña. El jueves comenzaba con un camión atrapado en Pocomaco, con una colisión en Alfonso Molina a los pocos minutos y otro accidente en el desvío a Palavea desde la autopista AP-9 en menos de una hora. A ellos se les suma el acontecido esta tarde, esta vez en la Tercera Ronda y que implicó a tres vehículos.

El accidente se produjo sobre las 17.50 horas a la altura del Ikea y se saldó con una mujer de 40 años herida leve. Fuentes de la Policía Local indican que manifestaba estar indispuesta.

Hasta el lugar se trasladó el 061, Guardia Civil, Policía Local y se dio aviso a los bomberos, según fuentes del 112.

Un menor atropella con su bicicleta a una mujer embarazada en Ramón y Cajal

