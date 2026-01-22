Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un menor atropella con su bicicleta a una mujer embarazada en Ramón y Cajal

La afectada de 35 años fue trasladada al hospital Materno 

Julia Nóvoa
22/01/2026 18:42
Policía Local
Un agente de la Policía Local
Archivo El Ideal Gallego
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Un atropello en la calle Ramón y Cajal en la tarde de este jueves afectó a una mujer embarazada de 35 años, que tuvo que ser trasladada al hospital Materno de A Coruña.

El incidente sucedió en torno a las 16.50 horas, cuando una mujer fue arrollada por un usuario de BiciCoruña en el carril destinado a la circulación de este vehículo. 

Aunque finalmente quedó en un susto, con una herida leve, el mal trago obligó al menor a trasladadarse por sus propios medios a un centro médico. 

Hasta el lugar se movilizó la Policía Local, que en menos de una hora tuvo que asistir en otro accidente, esta vez en la Tercera Ronda.  

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Coche de la Guardia Civil

Una herida en una colisión entre tres coches en la Tercera Ronda
Esther Durán
Entrega de premios del programa Impulsa StartUp de la Cámara de Comercio de A Coruña

Un proyecto premiado por la Cámara de Comercio de A Coruña competirá en la final nacional
Iván Aguiar
El ideal gallego

Detenido en A Coruña el pederasta más buscado de España
Abel Peña
Foto 1

Érase una Red inaugura la temporada 2026 poniendo al Puerto en el centro del diálogo
Redacción