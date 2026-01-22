Un menor atropella con su bicicleta a una mujer embarazada en Ramón y Cajal

Un agente de la Policía Local Archivo El Ideal Gallego

Un atropello en la calle Ramón y Cajal en la tarde de este jueves afectó a una mujer embarazada de 35 años, que tuvo que ser trasladada al hospital Materno de A Coruña.

El incidente sucedió en torno a las 16.50 horas, cuando una mujer fue arrollada por un usuario de BiciCoruña en el carril destinado a la circulación de este vehículo.

Aunque finalmente quedó en un susto, con una herida leve, el mal trago obligó al menor a trasladadarse por sus propios medios a un centro médico.

Hasta el lugar se movilizó la Policía Local, que en menos de una hora tuvo que asistir en otro accidente, esta vez en la Tercera Ronda.