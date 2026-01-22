Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Un acusado reconoce haber traficado con tres kilos de cocaína en A Coruña y exculpa a otro procesado: "Eran míos"

Fiscalía pide para cada uno de ellos siete años y medio de prisión y una multa de 700.000 euros

22/01/2026 13:54
La Audiencia Provincial de A Coruña ha celebrado este jueves el juicio contra dos hombres detenidos, en octubre de 2024 en el aparcamiento de un supermecado de la ciudad herculina, después de que la Policía Nacional localizase 3.010,30 kilos de cocaína en un compartimento oculto en uno de sus vehículos. Esta sustancia, según el escrito fiscal, habría alcanzado en el mercado un valor aproximado de 341.668,85 euros.

Durante la vista, uno de ellos, en prisión provisional desde que fue detenido por estos cargos, quien solo ha contestado a preguntas de su abogado, se ha declarado culpable de los hechos que se le imputan. "Esos paquetes que tenían cocaína eran míos", ha reconocido.

Asimismo, ha manifestado que el otro procesado por la misma causa desconocía la existencia de la droga. "No estaba al tanto de esto, solamente conducía el coche para hacerme el favor de traérmelo de Madrid a A Coruña", ha asegurado respecto al varón al que le une una relación de amistad desde hace "un par de años", según ambos han expuesto en Sala.

Este encausado ha recalcado haber sido consumidor de cocaína y marihuana "12 años". "Consumía bastante", ha puntualizado, en la misma línea que su compañero, que también ha afirmado su condición de "toxicómano" en el momento de los hechos.

Además, ha corroborado que ambos varones recorrían dicho trayecto en sendos coches propiedad del primer acusado. "El Smart lo tenía yo en Madrid, yo tenía el coche roto y me lo prestó", ha explicado. Sin embargo, ha añadido, que realizó el viaje conduciendo el Passat con el que su amigo había llegado a la capital.

"Como lo había comprado tres semanas antes y lo había estado usando yo, supuse que lo querría probar", ha relatado. "Ese coche lo cargué con la maleta yo por la mañana y eso no estaba allí", ha incidido en alusión a los paquetes de cocaína.

Petición de condena

El Ministerio Público califica estos hechos como un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tóxicas que causan grave daño a la salud, en una cantidad de notoria importancia. Por ello, pide para cada uno de los procesados siete años y seis meses de prisión, así como el pago de una multa de 700.000 euros.

Según consta en el escrito fiscal, "en los días previos al 10 de octubre de 2024 los acusados se concertaron para transportar cocaína desde Madrid a A Coruña con el objetivo de venderla a terceras personas".

La jornada de los hechos, indica, al llegar a la ciudad herculina los encausados se reunieron en el aparcamiento de un supermercado. Allí, la "Policía intervino sobre el asiento trasero -- de uno de los vehículos -- una bolsa de plástico con la cocaína", concreta. Ambos fueron detenidos.

