El Ideal Gallego

A Coruña

Un accidente la entrada de A Coruña resuelto en tiempo récord

No hubo que lamentar heridos ni incidencias en la circulación

Guillermo Parga
Guillermo Parga
22/01/2026 12:16
Accidente en Alfonso Molina
Accidente en Alfonso Molina
Germán Barreiros
Dos vehículos colisionaron en Alfonso Molina al filo de las 09.45 horas, en un golpe que resultó más aparatoso que relevante en lo que a daños personales se refiere. Y es que se trata de lo que se conoce como colisión por alcance, probablemente debido a una maniobra inesperada de uno de los dos coches implicados. Sucedió en dirección entrada, pasado desvío hacia Matogrande.

Accidente Palavea 22 enero 2026

Una persona herida tras acabar su vehículo en una cuneta en Palavea

No hubo que lamentar heridos y rápidamente los implicados consiguieron apartarse hacia el arcén, lo que favoreció que no se viera alterado el ritmo de la circulación. Además, por el lugar de los hechos circulaba en ese momento una patrulla de la Guardia Civil, que se hizo cargo del protocolo inicial para este tipo de colisiones. Una grúa se llevó el coche más afectado a los pocos minutos. Por lo tanto, un accidente resuelto en tiempo récord y 'autogestionado'.

