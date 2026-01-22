Un accidente la entrada de A Coruña resuelto en tiempo récord

Accidente en Alfonso Molina Germán Barreiros

Dos vehículos colisionaron en Alfonso Molina al filo de las 09.45 horas, en un golpe que resultó más aparatoso que relevante en lo que a daños personales se refiere. Y es que se trata de lo que se conoce como colisión por alcance, probablemente debido a una maniobra inesperada de uno de los dos coches implicados. Sucedió en dirección entrada, pasado desvío hacia Matogrande.

No hubo que lamentar heridos y rápidamente los implicados consiguieron apartarse hacia el arcén, lo que favoreció que no se viera alterado el ritmo de la circulación. Además, por el lugar de los hechos circulaba en ese momento una patrulla de la Guardia Civil, que se hizo cargo del protocolo inicial para este tipo de colisiones. Una grúa se llevó el coche más afectado a los pocos minutos. Por lo tanto, un accidente resuelto en tiempo récord y 'autogestionado'.