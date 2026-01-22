Mi cuenta

A Coruña

¿Quién es el responsable de la trampa para camiones en un polígono de A Coruña?

El enésimo incidente de un trabajador a la hora de cargar y descargar en Pocomaco retoma un problema de mantenimiento

Guillermo Parga
Guillermo Parga
22/01/2026 16:31
El camión atrapado en el desagüe de Pocomaco
El camión atrapado en el desagüe de Pocomaco
German Barreiros
Echando la vista atrás, las escenas y la causas de los percances la Primera Avenida del polígono de Pocomaco son idénticos. Por eso, cuando un camión volvió a quedarse atrapado en la arqueta del desagüe en la mañana del viernes muchos  se preguntaban cómo es posible que el alcantarillado o canalización del desagüe esté en algunos tramos más descubierta que protegida. Para responder con propiedad, es necesario buscar responsabilidades y deberes en el mantenimiento del polígono de Pocomaco.

Se trata de una zona comercial privada, y por lo tanto autogestionada en todos los sentidos. Curiosamente, el enésimo camión ‘varado’ se quedó a las puertas de la oficina de la Comunidad de Propietarios de Pocomaco. Su presidenta, Lucía López, recuerda que “la instalación y mantenimiento de las rejillas que cubren las arquetas desagüe en las zonas de entradas y salidas de las naves son responsabilidad de cada propietario”. Además, la dirigente señala: “En este caso, al ser una zona que no es para este uso, no hay rejillas, ya que no es obligatorio tenerlas. Cuando vienen camiones que no conocen el polígono y el terreno, lo más fácil sería avisar y ayudar a los camioneros a maniobrar para evitar así estos accidentes”.

Hay que recordar que, en mayo de 2025, la comunidad de propietarios del polígono de Pocomaco, reunida en asamblea general, rechazó el convenio y la adenda para traspasar del titularidad de los viales al Ayuntamiento. Fue un resultado sorprendente, teniendo en cuenta que la actual directiva de propietarios ya había firmado la aprobación inicial del convenio. El polígono de Pocomaco lleva casi 50 años esperando su regularización. 

