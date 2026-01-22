Pedro Blanco apoya en Fitur la campaña de la Diputación de A Coruña sobre el eclipse solar total de 2026

Xosé Regueira durante un momento de la presentación El Ideal Gallego

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, participó esta mañana en Fitur en la presentación de la campaña turística de la Diputación de A Coruña “Un atardecer, dous solpores: a eclipse na provincia da Coruña”, una iniciativa que pone el foco en un acontecimiento astronómico excepcional: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026.

Durante el acto, Pedro Blanco mostró el respaldo del Gobierno a esta propuesta, que aprovecha el atractivo de un “instante irrepetible” para situar a la provincia de A Coruña entre los lugares privilegiados del mundo para la observación de este fenómeno. Ese día, el sol podrá verse ocultarse dos veces en una misma jornada, una circunstancia poco habitual que convertirá al territorio coruñés en un referente internacional.

El delegado del Gobierno puso en valor el trabajo realizado por la Diputación de A Coruña y subrayó que la campaña encaja plenamente con el modelo turístico que impulsa el Gobierno, basado en la diversidad, la calidad y la competitividad. En este sentido, destacó la capacidad de la provincia para aprovechar eventos únicos como la eclipse solar total para reforzar su proyección turística.

Pedro Blanco señaló también que esta iniciativa contribuye a diversificar la oferta turística, atraer visitantes y consolidar la imagen de la provincia de A Coruña como un destino diferenciado y atractivo durante todo el año.

La campaña “Un atardecer, dous solpores: a eclipse na provincia da Coruña” se presenta así como una herramienta estratégica para posicionar a la provincia de A Coruña en el ámbito del turismo vinculado a la naturaleza, la ciencia y las experiencias singulares, con el apoyo institucional del Gobierno de España.

En el acto también intervinieron Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación y encargado del área de turismo; Begoña Nicolás, profesora de astronomía de la USC; José Romero, que pertenece a la reserva de la biosfera y José Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia.