Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Pedro Blanco apoya en Fitur la campaña de la Diputación de A Coruña sobre el eclipse solar total de 2026

Redacción
22/01/2026 13:49
Fitur Diputación de A Coruña
Xosé Regueira durante un momento de la presentación 
El Ideal Gallego
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, participó esta mañana en Fitur en la presentación de la campaña turística de la Diputación de A Coruña “Un atardecer, dous solpores: a eclipse na provincia da Coruña”, una iniciativa que pone el foco en un acontecimiento astronómico excepcional: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026.

Durante el acto, Pedro Blanco mostró el respaldo del Gobierno a esta propuesta, que aprovecha el atractivo de un “instante irrepetible” para situar a la provincia de A Coruña entre los lugares privilegiados del mundo para la observación de este fenómeno. Ese día, el sol podrá verse ocultarse dos veces en una misma jornada, una circunstancia poco habitual que convertirá al territorio coruñés en un referente internacional.

Diputación Fitur 2026

El delegado del Gobierno puso en valor el trabajo realizado por la Diputación de A Coruña y subrayó que la campaña encaja plenamente con el modelo turístico que impulsa el Gobierno, basado en la diversidad, la calidad y la competitividad. En este sentido, destacó la capacidad de la provincia para aprovechar eventos únicos como la eclipse solar total para reforzar su proyección turística.

Pedro Blanco señaló también que esta iniciativa contribuye a diversificar la oferta turística, atraer visitantes y consolidar la imagen de la provincia de A Coruña como un destino diferenciado y atractivo durante todo el año.

La campaña “Un atardecer, dous solpores: a eclipse na provincia da Coruña” se presenta así como una herramienta estratégica para posicionar a la provincia de A Coruña en el ámbito del turismo vinculado a la naturaleza, la ciencia y las experiencias singulares, con el apoyo institucional del Gobierno de España.

En el acto también intervinieron Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación y encargado del área de turismo; Begoña Nicolás, profesora de astronomía de la USC;  José Romero, que pertenece a la reserva de la biosfera y José Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Visita de la conselleira María Martínez Allegue a las instalaciones de Aluman

Visita de la conselleira de Vivenda para conocer Aluman, la empresa que realiza la fachada del estadio del Barcelona
Iván Aguiar
Los Reyes inauguran Fitur 2026

Los reyes inauguran un Fitur de luto por la tragedia ferroviaria
EFE
Interior del tren Avril

Seis heridos leves al chocar un tren contra una grúa en Cartagena
EFE
Audiencia Provincial de A Coruña

Un acusado reconoce haber traficado con tres kilos de cocaína en A Coruña y exculpa a otro procesado: "Eran míos"
EP