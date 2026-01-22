Las maravillas de la policromía y el dorado, al descubierto en A Coruña

Martos e Iracema, en su taller Johann Sauty (cedida)

Frente a las inclemencias de un paso del tiempo que olvida incluso al arte, los técnicos como Paco Luis Martos Sánchez (Premio Nacional de Artesanía 2022) y Florencia Iracema, restauradores expertos en el ámbito del dorado y la policromía, resultan cruciales. Ambos, maestro y alumna, contarán hoy las maravillas de esta curiosa y casi olvidada rama artística y arquitectónica a los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso, en una charla (12.30 horas) enmarcada en la novena edición de las Jornadas Bisiona.

En el coloquio, expone Martos, van a compartir sus “trayectorias e inquietudes y cómo hacemos nuestro trabajo”. Explicarán también los procesos del dorado y la policromía, “dos técnicas tradicionales muy chulas” en los que se decoran las superficies con láminas de oro o de diversos colores, y lo harán a través de un ejemplo práctico. Asimismo, tratarán de “hacer ver a los estudiantes cómo una técnica tan antigua y tradicional, vinculada al ámbito religioso, se puede reinventar para adaptarla al nuevo mercado y los nuevos formatos”.

Según expone Iracema, “el dorado y la policromía lo aplicamos a todo nuestro trabajo”. “Lo desarrollamos sobre todo en proyectos de restauración y reconstrucción, aunque también en obras nuevas. Queremos utilizar una técnica tan sumamente bonita, el dorado, que es muy tediosa de trabajar pero tiene un resultado muy elegante, y darle una vuelta para poder aplicarla al mobiliario, a la decoración... Que no se quede anclada en la historia, sino que se utilice en el día a día", explica.

Un arte olvidado

Martos, natural de Úbeda y experto en artesonado mudéjar (el arte desarrollado en los reinos hispanos de la Edad Media que tomaba influencias tanto cristianas como musulmanas), tuvo que ejercer de arqueólogo para revivir un arte que prácticamente había caído en el olvido. “La carpintería mudéjar llegó prácticamente a desaparecer y tuve que volver a investigarla por mi parte. Algo parecido sucede con el dorado, que está casi en desuso”, dice. El problema es que antaño “era un oficio entero, y ahora cualquier restaurador tiene que ser polifacético y hacer muchas cosas, pero pocos son exclusivamente doradores”.

Iracema coincide: “Al ser una técnica en desuso, hay cada vez menos maestros doradores y es más inaccesible”. “Si no te enseñan en una escuela de arte, es complicado llegar a estudiarlo. Entre eso y que cada uno lo hace de una manera diferente... Yo estudié en Italia y la gente que trabajaba el dorado, siguiendo procesos parecidos, tenía resultados muy diferentes a los de aquí. Cada maestro tiene su recetario”, comenta.

Así, ambos destacan que lo importante para preservar estas disciplinas es la pasión. “Lo importante para los alumnos es la pasión. Si no tiene pasión y disciplina artística, le costará dedicarse a la profesión. Y luego paciencia y una sensibilidad especialidad, porque no a todo el mundo le es fácil esta técnica, que es muy minuciosa y muy especial”, explica Martos.

Su compañera, nacida en Uruguay pero afincada en Segovia desde que cumplió los 19 años, apuntala que “todas las técnicas son como recetas, se hacen de una determinada manera, pero luego cada uno tiene su propia técnica dentro de la técnica y su forma de hacer las cosas”: “Paco ha sido mi maestro pero yo no hago las cosas igual que él. Esa variación, ese querer investigar también es fundamental, porque nuestro trabajo también tiene mucho de alquimia”.

Labor divulgativa

A explicar parte de esa magia, precisamente, dedican buena parte de su labor profesional: “Venimos de escuelas de arte, y a mí me han dado una profesión que respeto y adoro, así que les estoy muy agradecido. Queremos llegar a la gente joven para hacerles ver que se puede vivir de la artesanía. No es todo un mundo de rosas, pero se puede, y debemos intentarlo para que ciertas técnicas no desaparezcan”, cuenta Florencia.

El experto de Úbeda, por su parte, que había estado otras veces en A Coruña (ciudad que le encanta por sus gentes, su Paseo Marítimo y su Torre de Hércules), asegura que ambos “tienen muchas ganas de dar la charla”. “Sentimos un compromiso con el mundo que nos rodea”, asevera: “Tenemos que aprender, que enseñar, que no ocultar nada y que esforzarnos lo máximo”.

Por eso hacen cada vez que pueden cursos o participan en publicaciones y cualquier clase de charla con escuelas y universidades: “Un contacto con algo que desconoces puede impactarte y cambiarte la vida”. Quizá hoy, gracias a ellos, algún joven estudiante coruñés también se deje seducir por la magia del dorado y la policromía.