El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La gran trampa de un polígono de A Coruña se cobra otra víctima

El jueves comenzó atravesado en cuanto al tráfico, debido al percance de un camión atrapado en la gasolinera

Guillermo Parga
Guillermo Parga
22/01/2026 09:59
Accidente de camión en Pocomaco
La rueda del camión se metió en la arquetai
German Barreiros
Una de las principales arterias económicas de A Coruña quedó bloqueada en hora punta, poco antes de las 09.00 horas, debido al percance sufrido por un tráiler que realizaba labores de carga y descarga. El motivo, un clásico conocido por los habituales del día a día, pero que todavía se cobra víctimas entre quienes llegan a Pocomaco para trabajar: la arqueta o rejilla del canal de desagüe que está en dirección salida, justo a la altura de la gasolinera. 

Desde hace años, un tramo de unos 100 metros carece de las tapas correspondientes, lo que obliga a los conductores a tirar de pericia para evitar quedar atrapados. “¡Otro más!”, gritó uno de los repartidores que esperaban pacientes la maniobra de rescate. Y es que un caso idéntico, con otro tráiler involucrado, se produjo a primera hora de la mañana hace unos meses. 

La Policía Local acudió en esta ocasión hasta el lugar de los hechos para redirigir el sentido de la marcha, utilizar una vía de la gasolinera como carril en el sentido contrario, y aliviar así lo que hubiera sido un colapso. La circulación en dirección salida quedó cortada hasta la llegada de la grúa.

