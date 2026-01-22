La película de terror que amenaza a una parte de la hostelería de A Coruña: podría perder el 40 por ciento de sus clientes
Los locales apenas llevan un año abiertos y piden que se tomen medidas al respecto
El cierre de los cines Yelmo de Espacio Coruña no solamente ha sido un palo para los cinéfilos de toda la ciudad, sino también para las recientes aventuras hosteleras en el centro comercial. Celebradas por todo lo alto por un vecindario que no tenía ni dónde tomar un café, la alegría ha dado paso de nuevo a la incertidumbre.
Cojonuditos fue el primero en dar el paso, hace ahora justo un año, con sus montaditos, bocadillos de ibéricos y producto castizo a un precio asequible. Sin embargo, Juan José Martínez, su propietario, no oculta la preocupación por lo que puede ser una importante bajada de clientes. “Algunos días, el cine representaba un 40 por ciento de las ventas”, confiesa. “Si el día 31 acaban de recoger los Yelmo, el día 1 ya tendría que haber alguien trabajando, porque dependíamos muchísimo de ellos”, añade.
En la misma línea se expresa Sonia Neves, gerente de Jamonería Torrentery. “Venía mucha gente antes y después del cine, y muchos se llevaban nuestros bocadillos para ver la película. Puede decirse que el 30 por ciento de nuestros clientes estaban relacionados con los cines Yelmo y por supuesto que nos interesa que siga habiendo actividad”, recuerda.