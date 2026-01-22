La calma previa a la tormenta: un espectacular Arco Iris alegra el centro de A Coruña antes de la alerta roja

Arco iris en A Coruña, en la tarde de este jueves Quintana

Después de varios días pasados por agua y con el viento haciendo acto de presencia, A Coruña se prepara para otra noche complicada con alerta roja en la costa. El viento, la lluvia y el frio volverán a ser protagonistas, pero antes de llegar a esa punto, las condiciones meteorológicas han permitido ver un espectacular arco iris en el centro de la urbe.

Arco Iris en A Coruña Quintana

A primera hora de la tarde este viernes, el arco iris era visible en buena parte de la ciudad, dejando imágenes verdaderamente espectaculares. Con una temperatura de en torno a diez grados y con la previsión de que siga bajando, más de uno aprovechó para abrigarse bien y disfrutar de un paseo con esas privilegiadas vistas.