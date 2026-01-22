Inés Rey, sobre los VTC: “La Xunta quiere fastidiar a los ayuntamientos en los que no gobierna”

Inés Rey Javier Alborés

La alcaldesa, Inés Rey, anunció ayer que en las próximas semanas se abrirá la consulta pública previa a la ordenanza que regule la actividad de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Una vez abierta, habrá un plazo de dos meses para participar. La regidora, no obstante, aprovechó la ocasión para reclamar a la Xunta “que deje de conceder licencias sin ningún tipo de control ni de estudio previo de oferta, demanda o impacto”.

Rey, que calificó la actuación del Gobierno gallego como una “irresponsabilidad”, definió: “Habilitan las VTC, dan licencias y mandan a inspectores a las ciudades para incoar expedientes que tiene que tramitar el Ayuntamiento. Es una tomadura de pelo y quieren fastidiar a los ayuntamientos en los que no gobierna. Son motivaciones puramente partidistas”.

Mientras insistió en el hecho de que los VTC “son una realidad”, dejó claro que su actividad necesita contar con una regulación. “No se puede prohibir el libre mercado, pero hay que dar seguridad jurídica”, dijo, y añadió que este asunto ha creado un frente común con Vigo y Santiago”.