La dársena de Oza era noticia hace 25 años por las deficiencias que, según denunciaban los pescadores de bajura, presentaba la instalación, tal y como contó El Ideal Gallego en su edición del 22 de enero de 2001, el día después del triunfo del Deportivo en Málaga (1-3) gracias a dos goles de Scaloni y otro de Makaay. El equipo blanquiazul tuvo que remontar el tanto inicial de Darío Silva. Hace 50 años, tal día como hoy de 1976, los trabajadores de la filial de Seat en A Coruña protagonizaron una marcha pacífica hasta el edificio de Sindicatos para expresar su rechazo a los despidos de sus compañeros de Barcelona. En 1926, el diario informó sobre la jubilación del fiscal de la Audiencia de A Coruña, Francisco Salgado y López de Quiroga.

Hace 25 años | Los pescadores de bajura denuncian deficiencias en los almacenes de Oza

Después de varios meses alojados en los almacenes de Oza, los pescadores de bajura comienzan a detectar importantes deficiencias en la estructura de las naves. Grietas en las paredes, goteras en el techo o puertas que no abren son algunos de los problemas con los que conviven a diario los moradores de los almacenes en la dársena de Oza. Por ello, los pescadores denuncian el estado de abandono de los locales y exigen a la Autoridad Portuaria que intervenga para solventar las deficiencias. Otra de las reivindicaciones del sector es que comience a funcionar el nuevo surtidor de combustible prometido desde hace meses. Para los pescadores supone un importante gasto tener que desplazarse hasta el centro del puerto para abastecerse a diario de gasolina.

Mientras, el Deportivo zanjó ayer, 21 de enero de 2001, todas las polémicas sobre su efectividad lejos de Riazor venciendo al Málaga por 1-3, con dos goles de Scaloni y otro de Makaay. Los coruñeses tuvieron que remontar un tanto, marcado por Darío Silva.

Además, una empresa coruñesa ha diseñado un nuevo sistema de seguridad para taxistas que compagina las tecnologías GPS y GSM. Además de garantizar la protección, incorpora un aparato que permite que los usuarios paguen con tarjeta.

Hace 50 años | Marcha de los trabajadores de Seat hasta Sindicatos

“Readmisión” y “Convenio justo” era lo que decían las pancartas que llevaban los trabajadores de la filial de Seat en La Coruña, en la marcha pacífica que realizaron en la tarde de hoy, 22 de enero de 1976, al terminar su trabajo, desde la filial hasta el edificio de Sindicatos, para entregar allí una carta firmada por la casi totalidad de la plantilla.

La marcha se inició sobre las seis y cuarto de la tarde, después de que el vicepresidente de la UTT Provincia del Metal, don Juan María Castro –que encabezaría luego la marcha–, dirigiera unas palabras a los trabajadores, alentándolos en la defensa del convenio y en apoyo de la readmisión de los despedidos de la factoría de Seat en Barcelona. Integraban la marcha un total de unos 150 trabajadores, que hicieron entrega de una carta al delegado provincial de Sindicatos sobre la negociación de su convenio.

Hace 100 años | Francisco Salgado, fiscal de la Audiencia, se jubila

Ayer, 21 de enero de 1926, firmó S. M. el Rey un R. D. jubilando al fiscal de la Audiencia de La Coruña, don Francisco Salgado y López de Quiroga. El señor Salgado se había conquistado por su trato afable y su bondad el cariño de cuantos le trataban y la consideración de quienes habían tenido ocasión de relacionarse oficialmente con él. Seguramente que todos lamentarán verle abandonar sus funciones en la Fiscalía. Al cesar en su actuación nos complacemos en testimoniarle nuestra consideración y nuestros respetos.

Por otra parte, a las once y veinte minutos de la mañana de ayer llegó a La Coruña el tren mixto de Madrid, conduciendo a la batería del tercer regimiento de Artillería de Montaña, procedente de Melilla. Al llegar el tren, la música ejecutó un alegre pasodoble y por autoridades y público se tributó un cariñoso recibimiento.