‘Goretti’, ‘Harry’ y ahora ‘Ingrid’, las borrascas que castigan a A Coruña

Un hombre camina sobre el Paseo Marítimo, ayer, en plena alerta naranja en el mar por oleaje Quintana

Este 2026 no ha empezado demasiado bien en A Coruña. Por lo menos, a nivel meteorológico. Prueba de ello son los 14 días seguidos que, al menos en algún momento, ha llovido en la ciudad. De hecho, solo hubo dos jornadas de este nuevo curso en las que la estación del Observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no registró ningún tipo de precipitación. Precisamente estas precipitaciones fueron causadas, en su mayoría, por el paso sucesivo de borrascas que, lejos de remitir, parece que van a seguir castigando a la ciudad, por lo menos, unos días más.

La llegada de algunos de estos temporales, como ‘Goretti’ o ‘Harry’ –que afectó de forma considerable en la zona del Mediterráneo–, hizo saltar las alertas en la urbe herculina, debido a intensos chubascos, fuertes rachas de viento pero, sobre todo, por oleaje. Algunas incluso sin designación propia (es necesario que exista alerta naranja en tierra para bautizar a una borrasca), como la de ayer, que provocó desde primera hora de la mañana episodios intensos de lluvia, acompañados de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, que fueron remitiendo a últimas horas de la tarde.

Previsión poco esperanzadora

No obstante, lo peor todavía está por venir. Y es que, mientras una borrasca iba remitiendo, una nueva, ‘Ingrid’, estaba llegando a A Coruña. Y es que, precisamente desde primera hora de la noche de ayer (21.00 horas) se decretó alerta roja en el mar, por olas que podrían llegar a los siete metros. Aunque lo peor en el mar se vivirá durante la jornada de mañana, cuando se esperan rachas de viento en el mar de hasta 100 kilómetros por hora y olas que podrían incluso superar los diez metros de altura.

A ello, se le sumarán las precipitaciones frecuentes e intensas, acompañadas de granizadas y aparato eléctrico. ‘Ingrid’ incluso podría dejar nieve en algún punto de la comarca. Para la semana, no cambiará demasiado la tónica. Y es que, los expertos no son demasiado optimistas en que el paso sucesivo de nuevas borrascas vaya a remitir. Más bien todo lo contrario.

Las peores consecuencias de ‘Ingrid’ se sufrirán en la ciudad justo 17 años después de que el ciclón ‘Klaus’ castigase a la urbe. En aquellos 23 y 24 de enero de 2009 los coruñeses empezaron a familiarizarse con el término ‘ciclogénesis explosiva’. ‘Klaus’, situado en lo alto del Olimpo de las borrascas con destino Galicia, provocó rachas de hasta 129 kilómetros por hora en A Coruña y de hasta 229 en otros puntos del territorio gallego como Estaca de Bares. Algunas zonas de la estuvieron una semana sin luz.

En la ciudad coruñesa, aunque no causó ninguna víctima, sí una gran cantidad de daños materiales: “Esto ha sido peor que el huracán ‘Hortensia’”, explicaba el alcalde Javier Losada entonces en una reunión del gabinete de crisis.