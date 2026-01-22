ExpoRock Festival celebra su 30 aniversario en A Coruña con M-Clan

M-Clan durante un concierto en María Pita El Ideal Gallego

ExpoROCK Festival encara ya la fase final de venta de entradas para su primera edición, que se celebrará el próximo 14 de marzo en A Coruña. Tras agotar los primeros tramos promocionales, los últimos pases están disponibles a un precio de 44 euros, confirmando el interés del público por una cita que apunta a convertirse en uno de los grandes eventos rockeros del año en la ciudad.

Uno de los grandes atractivos del cartel es la presencia de M-Clan, que llega a ExpoROCK dentro de su gira de 30 aniversario, un recorrido muy especial con el que la banda celebra tres décadas sobre los escenarios. Un aniversario que invita inevitablemente a mirar atrás, como reconoce Ricardo Ruipérez, guitarrista y miembro fundador del grupo: “Carlos Tarque y yo nos conocimos en la mili, a principios de los 90. Desde el principio nos lo tomamos muy en serio. Queríamos sonar muy bien, queríamos ser una banda poderosa.”

Ese espíritu marcó a M-Clan desde sus primeros conciertos en salas y garitos, donde forjaron un directo contundente que pronto se convirtió en una de sus señas de identidad. “Los primeros directos ya eran muy potentes”, recuerda Ruipérez, una idea que sigue vigente treinta años después.

El gran punto de inflexión llegó a finales de los 90, tras fichar por DRO y grabar su primer disco en Memphis. Poco después, la publicación de Usar y Tirar y, especialmente, de Llamando a la Tierra cambió para siempre el rumbo del grupo: “Esa canción nos cambió la vida. A partir de ahí conectamos con el gran público.”

Una mirada a los orígenes que encaja perfectamente con el espíritu de ExpoROCK Festival, un evento que nace con la intención de reivindicar el rock como parte esencial de la identidad musical de A Coruña, una ciudad con una fuerte tradición rockera que llevaba años sin un festival de gran formato centrado en este género.

La confirmación de M-Clan se suma a un cartel que ya incluye a Soziedad Alkoholika, El Drogas, Talco, Obús, Ciclonautas y Agoraphobia, configurando una programación potente y diversa, que recorre distintas vertientes del rock sin perder coherencia ni personalidad. Algunas de estas bandas, como El Drogas y M-Clan, han compartido escenario en distintas etapas de su trayectoria, reforzando el carácter especial de esta primera edición.

Además de los conciertos, ExpoROCK Festival propone una experiencia completa con exposición de motos Harley-Davidson, food trucks, feria vintage de vinilos, ropa y accesorios, y espacios pensados para disfrutar del rock “de antes y del de ahora” en un recinto cuidado tanto para el público como para los artistas.

Desde la organización destacan que ExpoROCK es un proyecto que nace en A Coruña con vocación de continuidad, con el objetivo de atraer público de fuera de Galicia y consolidarse como una cita fija dentro del calendario cultural de la ciudad.

En su mensaje final al público coruñés, Ricardo Ruipérez lo deja claro: “Este año estamos celebrando el 30 aniversario de la banda con una gira extensa por todo el país. Os mando un beso y os cito a todos en el Festival ExpoROCK de A Coruña el próximo 14 de marzo. Allí nos vemos.”

Las últimas entradas están a la venta por 44 euros en la web oficial del festival. Una vez agotado este tramo, no se descartan nuevas subidas de precio