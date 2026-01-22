Espacio Coruña trabaja en incorporar un nuevo cine tras el cierre de los Yelmo

Centro comercial Espacio Coruña Cedida

Espacio Coruña continúa reforzando su posicionamiento como espacio multifuncional de referencia en la ciudad tras cerrar la contratación de 3.300 metros cuadrados con la incorporación de cuatro nuevas empresas. Al mismo tiempo, el centro trabaja en la negociación para la llegada de un nuevo operador de cine, que ocuparía el espacio ya acondicionado y plenamente operativo que anteriormente albergó a Yelmo.

Las nuevas incorporaciones abarcan sectores como la arquitectura y planificación, el desarrollo de software, la lavandería profesional y la gestión de espacios comerciales, consolidando un modelo que combina comercio, ocio y servicios profesionales en un mismo entorno.

Así fueron los últimos minutos de los Cines Yelmo en A Coruña Más información

“La incorporación de estas compañías supone un paso más dentro de nuestro plan de expansión y diversificación. Espacio Coruña se consolida como un espacio único en la ciudad, donde distintos sectores conviven y generan sinergias que benefician tanto a empresas como a clientes”, señala Eva Rodríguez Peña, gerente de Espacio Coruña.

Las compañías que se incorporan al centro son:

Lavandería Brancura Atlántica, especializada en lavandería profesional, que refuerza la oferta de servicios prácticos del edificio.

Qaroni Emea, empresa de desarrollo de software que impulsa la presencia del sector tecnológico y la innovación.

Enplano, estudio especializado en arquitectura, planificación y soluciones integrales de diseño.

ISM Espacios, dedicada a la gestión y optimización de espacios comerciales, ampliando las oportunidades para empresas y emprendedores.

Estas incorporaciones refuerzan el carácter diverso y complementario del ecosistema empresarial de Espacio Coruña y confirman su atractivo para compañías de perfiles muy distintos.

En paralelo, la dirección del centro trabaja en la incorporación de un nuevo operador cinematográfico, aprovechando un espacio que ya se encuentra completamente preparado para su puesta en funcionamiento.

“Durante muchos años hemos trabajado con Yelmo, con quienes mantuvimos una relación muy positiva y que han sido un referente en Espacio Coruña. Aunque lamentamos su salida, seguimos avanzando en nuestra estrategia y ya estamos en conversaciones para incorporar un nuevo operador que responda a la demanda del público coruñés”, explica Rodríguez Peña.

El objetivo, señalan desde la gerencia, es actualizar y reforzar la oferta de ocio del centro y contribuir a dinamizar su actividad a corto y medio plazo.

Durante 2025, el centro cerró y comprometió más de 10.000 m² de superficie, incluyendo operaciones de venta y alquiler, con la llegada de numerosas empresas de sectores muy variados. A ello se suma, en diciembre, el traslado de las oficinas de STGgroup (Sutega y Sutec), que adquirió en propiedad un local de más de 1.000 m² para concentrar a 92 profesionales.