Érase una Red inaugura la temporada 2026 poniendo al Puerto en el centro del diálogo

Érase una Red vuelve en 2026 con su primera tertulia del año y lo hace a lo grande. El ciclo de conversaciones de alto valor impulsado por HI Coruña (Human Intelligence Hub) inaugura nueva temporada con un encuentro excepcional que reunirá literatura, puerto e industria en un diálogo abierto al público.

El jueves 29 de enero, a las 19:00 h, el espacio de HI Coruña (Av. Porto da Coruña, 3) acogerá esta primera tertulia de la temporada 2026, que contará con la participación de dos tertulianos de excepción: Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, y Jesús Argüelles Botana, director de Logística y Servicio al Cliente de Hijos de Rivera S.A.U.

La conversación estará moderada por la escritora Silvia Salgado y girará en torno a la identidad y la relación del Puerto de A Coruña con la comunidad y el tejido empresarial, abordando además cuestiones de máxima actualidad como la logística y las operaciones en el actual contexto geopolítico.

Como es habitual en Érase una Red, la tertulia partirá de una obra literaria como hilo conductor del diálogo. En esta ocasión, la inspiración llegará de la mano de Virginia Woolf y su primera novela, El viaje de Ida, que servirá de punto de partida para reflexionar sobre la identidad portuaria y empresarial, conectando literatura, puerto e industria desde una mirada contemporánea y transversal.

Érase una Red es un ciclo de tertulias abiertas al público que conecta la literatura con el arte, la ciencia y la tecnología para fomentar el pensamiento crítico, el conocimiento compartido y el diálogo entre disciplinas.

La entrada es libre hasta completar aforo, previa inscripción (www.hicoruna.com). Tras el encuentro presencial, la tertulia se convertirá en un videopodcast disponible en todas las plataformas digitales.