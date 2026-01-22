Mi cuenta

A Coruña

El rosco que lo cambia todo: Pasapalabra ya tiene ganador

Rosa y Manu han protagonizado uno de los enfrentamientos más largos y épicos que se recuerdan en el programa

Belen Cebey
22/01/2026 08:39
Rosa y Manu concursantes de Pasapalabra
Rosa y Manu concursantes de Pasapalabra
Antena 3
Lo que parecía no tener fin está a punto de resolverse. Pasapalabra vive uno de sus momentos más emocionantes porque el mayor bote de toda su historia ya tiene dueño y la gran pregunta es inevitable: ¿ha sido Rosa o ha sido Manu?

Después de muchísimos meses de duelos eternos, rosco tras rosco y alguna que otra tarde de infarto, uno de los dos concursantes va a salir del programa convertido en millonario. El bote, que ronda los 2,6 millones de euros, bate todos los récords del concurso y promete un desenlace que dará mucho que hablar.

Rosa y Manu han protagonizado uno de los enfrentamientos más largos y épicos que se recuerdan en el programa. Igualados, constantes y con nervios de acero, han mantenido en vilo a la audiencia mientras el bote no paraba de crecer… hasta ahora.

Rosa Rodríguez a una letra del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'

¿Ganará la coruñesa Rosa el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'?

Antena 3 ya ha confirmado que el bote se entregará en los próximos programas, aunque por el momento guarda el secreto mejor protegido: no se sabe quién ha logrado completar el rosco.

El nuevo reto de la coruñesa Rosa en Pasapalabra: una lucha diaria con Manu Pascual por el bote más alto en la historia del programa

Mientras tanto, millones de seguidores continúan debatiendo en redes sociales sobre quién merece alzarse con el histórico bote: ¿será Rosa, la concursante que se ha consolidado como una de las mejores de la historia del programa? ¿o será Manu, el veterano imbatible que ha superado récords de permanencia? El desenlace está cada vez más cerca y promete ser uno de los momentos televisivos del año. 

