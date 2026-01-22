El Palacio de la Ópera y la OSG inauguran sus actividades conjuntas con una cena de San Valentín

Cena posconcierto con miembros de la OSG en el Palacio de la Opera.jpg Patricia G. Fraga

El Palacio de la Ópera y la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) inaugurarán su programación conjunta de actividades de este año con motivo del día de San Valentín.

El próximo 14 de febrero, ambas entidades organizan una cena romántica con música en directo, que tendrá lugar tras el concierto de abono dirigido por Case Scaglione en el Palacio de la Ópera (20.00 horas), con un programa con obras de Elgar y Rachmaninov. Esta cena romántica será el primer evento del año dentro de esta colaboración institucional entre el Palacio y la OSG.

El público interesado podrá disfrutar del concierto sinfónico principal y, a continuación, prolongar la experiencia con una cena exclusiva en el propio Palacio; o bien acceder directamente a este segundo evento gastronómico-musical.

Diseñada para la ocasión

La cena estará diseñada para la ocasión, acompañada por la actuación de un cuarteto de músicos de la Sinfónica. La interpretación en formato íntimo y elegante, creará una atmósfera perfecta para celebrar el amor en un entorno cultural privilegiado.

La propuesta incluye un menú completo elaborado para San Valentín, que incluye crema de maíz con vieira a la plancha y crujiente de kikos, papillote de pescado del día con mejillón, verduritas y puré de coliflor y noisette y un vasito de brownie con toffee.

Habrá dos modalidades de asistencia: o bien acudir al concierto y luego a la cena, o bien solo al segundo evento directamente. Las reservas se podrán realizar a través del correo electrónico eventos@palaciodelaopera.com o a través del teléfono 981 14 04 04.

Con este evento, ambas entidades refuerzan “su apuesta por ampliar la experiencia musical más allá del escenario, integrando la música sinfónica, la interpretación de cámara y la gastronomía como parte de una misma noche”.