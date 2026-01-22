Mi cuenta

A Coruña

El nuevo centro de daño cerebral de A Coruña prevé abrir sus puertas este verano

La Diputación de A Coruña anuncia que aportará 300.000 euros para una construcción que supera los dos millones 

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
22/01/2026 15:07
Visita obras Adacecco
Inés Rey visitó las obras del nuevo centro de Adaceco
Javier Alborés
El nuevo centro de la Asociación Daño Cerebral A Coruña, conocida como Adaceco, encara su recta final. En apenas dos meses deberían estar terminadas las obras del edificio ubicado en Eirís, a pocos metros del Chuac, con la previsión de que esté en pleno funcionamiento en julio o agosto. Así lo anunció este jueves el presidente de la entidad, Juan Luis Delgado, en una visita a las instalaciones que se saldó con otra buena noticia: nueva financiación. El anuncio lo hizo el propio presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que avanzó que aportarán 300.000 euros para la construcción, cuyo coste total se eleva a los dos millones.

"Un sueño cumplido para Adaceco y una necesidad de cubierta para los usuarios y usuarias no solo de la ciudad de Coruña, sino de toda área sanitaria con daño cerebral", se expresaba Formoso en un acto que también contó con la presencia de la alcadesa, Inés Rey; la concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa; y el director general de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica de la Xunta, Jacobo Rey.

Mari Luz Rodríguez Chans, ususaria de Adaceco

Mari Luz R. Chans, afectada por daño cerebral: “Me agaché, sentí un dolor inmenso y mi vida cambió para siempre”

Más información

El nuevo centro, ubicado en una parcela de casi 2.000 metros cuadrados, contará con planta baja y dos alturas y permitirán ofrecer atención especializada a alrededor de 40 personas, tanto en rehabilitación física, cognitiva, funcional y psicosocial, como con el apoyo a las familias.

Su ubicación es un plus, ya que se encuentra a pocos metros del hospital. "En un área de mil metros de radio vamos a tener una zona de agudos con el Chuac, un edificio al lado para personas mayores y  el centro de daño cerebral", celebraba Delgado. 

Este nuevo centro era un reclamo de la asociación, pero la financiación era un problema. Uno que ahora parece estar resuelto gracias a la aportación de la Diputación. A esos nuevos 300.000 euros se suman 927.841 aportados por Inditex, 185.003 de la Xunta de Galicia y 943.673 de la propia asociación. La inversión total supera los dos millones de euros.

Un cuarto de siglo de unión en A Coruña contra el daño cerebral adquirido: “Si no hay rehabilitación, se retrocede”

Más información

La alcaldesa de A Coruña también quiso sumarse a la celebración de este nuevo centro recordando el momento en el que asignaron esa parcela para llevar a cabo la construcción, hace cosa de un año. "Recordemos que más de 1.000 personas son diagnosticadas de daño cerebral adquirido al año en Galicia y, por lo tanto, necesitan  instalaciones, asistencia y terapias", incidía. 

En el acto también estuvieron presentes otros representantes como el subdelegado do Gobierno, Julio Abalde; la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira; el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo; el portavoz del BNG local, Francisco Jorquera; o el del PP coruñés, Miguel Lorenzo. Durante el recorrido comprobaron el buen ritmo de los trabajos, que se encuentran ya en una fase de ejecución muy avanzada.

La Asociación de Daño Cerebral de A Coruña coloca la primera piedra de su esperado centro de día en Eirís

Más información
