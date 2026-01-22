El Área Sanitaria A Coruña e Cee registra por primera vez cero pacientes con covid

Personas con mascarilla por la calle El Ideal Gallego

Casi cinco años después del inicio de la pandemia, el Hospital del Área Sanitaria A Coruña e Cee ha alcanzado hoy un hito histórico: por primera vez desde marzo de 2020 no registra ningún paciente hospitalizado por covid-19.

La ausencia total de ingresos relacionados con el coronavirus marca un punto de inflexión en la evolución de la crisis sanitaria que transformó el funcionamiento del sistema de salud y la vida cotidiana de los ciudadanos. Desde las primeras olas hasta los repuntes estacionales de los últimos años, el covid ha sido una presencia constante en las plantas y unidades del hospital.

Este dato refleja la efectividad combinada de la vacunación, la inmunidad adquirida, la vigilancia epidemiológica y la adaptación del sistema asistencial. No obstante, se insiste en mantener la prudencia y se recuerda que el virus sigue circulando a niveles bajos, por lo que la prevención y el seguimiento continúan siendo fundamentales.