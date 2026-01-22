Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Área Sanitaria A Coruña e Cee registra por primera vez cero pacientes con covid

Belen Cebey
22/01/2026 10:58
Personas con mascarilla por la calle
El Ideal Gallego
Casi cinco años después del inicio de la pandemia, el Hospital del Área Sanitaria A Coruña e Cee ha alcanzado hoy un hito histórico: por primera vez desde marzo de 2020 no registra ningún paciente hospitalizado por covid-19.

La ausencia total de ingresos relacionados con el coronavirus marca un punto de inflexión en la evolución de la crisis sanitaria que transformó el funcionamiento del sistema de salud y la vida cotidiana de los ciudadanos. Desde las primeras olas hasta los repuntes estacionales de los últimos años, el covid ha sido una presencia constante en las plantas y unidades del hospital.

Este dato refleja la efectividad combinada de la vacunación, la inmunidad adquirida, la vigilancia epidemiológica y la adaptación del sistema asistencial. No obstante, se insiste en mantener la prudencia y se recuerda que el virus sigue circulando a niveles bajos, por lo que la prevención y el seguimiento continúan siendo fundamentales.

