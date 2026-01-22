Mi cuenta

A Coruña

Detenido en A Coruña el pederasta más buscado de España

Durante su arresto esgrimió un objeto punzante y fue necesario el uso de la fuerza

Abel Peña
Abel Peña
22/01/2026 19:10
Agentes de la Policía Nacional, durante una acción
CEDIDA
La Policía Nacional ha detenido en la zona de Meicende a uno de los diez criminales más buscados de España, el pederasta Daniel Vázquez Patiño, de 47 años, que había agredido sexualmente a una niña de diez años. Durante su arresto, que realizó un equipo llegado especialmente de Madrid, el sospechoso esgrimió un objeto punzante, así que tuvieron que reducirlo. 

No hubo heridos que lamentar durante el arresto, que tuvo lugar alrededor de las diez de la mañana. El sujeto figuraba en la lista de los más buscados desde noviembre el año pasado, cuando las autoridades hicieron circular su descripción en un esfuerzo por localizarle. 

Pederasta
Cartel de búsqueda del sospechoso
CEDIDA
