El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Decomisan 23 kilos de percebe en el entorno de la torre de Hércules

Efe
22/01/2026 11:54
Un total de 23 kilogramos de percebe y diverso material utilizado para su extracción ha sido decomisados por agentes policiales en el entorno de la Torre de Hércules de A Coruña, ha informado este jueves la Xunta.

La operación se llevó a cabo el pasado lunes y los agentes lograron identificar a siete sospechosos de la extracción furtiva de ese crustáceo de elevado valor mercantil, además de inspeccionar dos vehículos.

El percebe fue extraído con rasquetas metálicas, herramienta que arranca de manera indiscriminada todos los ejemplares, sin respectar tallas mínimas, advierte la Xunta y señala que ese método genera un "grave perjuicio a la fauna marina asociada, lo que incrementa la gravedad del daño ambiental".

En la operación participaron diversos cuerpos policiales y representantes de la Cofradía de pescadores de A Coruña, y el marisco decomisado ha sido entregado a un centro benéfico de la ciudad. 

