Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los Bomberos han apagado cuatro incendios en coches en lo que va de mes

Los más peligrosos tienen lugar en los aparcamientos, donde el humo se acumula y resulta difícil actuar

Abel Peña
Abel Peña
22/01/2026 05:45
Quintana
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El incendio que tuvo lugar en la noche del martes en un garaje comunitario de Pérez Cepeda provocó la evacuación de tres comunidades de vecinos en la plaza de Ángel Ron Fraga. La causa fue un incendio en uno de los coches estacionados en el quinto y último nivel. En total, dos coches fueron calcinados y otros veinte afectados por el humo, lo que lo convierte en el incidente más grave de este tipo registrado este mes, en el que han tenido lugar cuatro incendios en vehículos.

coche-quemado

El incendio de Pérez Cepeda: dos coches calcinados y 20 afectados

Más información

El 12 de enero fue especialmente llamativo porque ardieron dos vehículos mientras circulaban. Uno en Gregorio Hernández y otro de Alfonso Molina. Ambos en el intervalo de una hora, y por la mañana temprano, provocando los inevitables trastornos en el tráfico al tiempo que los conductores contemplaban cómo ardían los vehículos.

Hace siete días, los Bomberos  tuvieron que actuar a mediodía en el barrio de Os Mallos. Un incendio afectó a un garaje comunitario situado en el 17 de Eugenio Carré Aldao, también por un vehículo que había comenzado a arder, aunque se pudieron salvar unas motos que se encontraban junto a ellas.

El dueño lamentó lo ocurrido, y señaló que acababan de hacer reformas. A diferencia de Pérez Cepeda, se trataba de un garaje comunitario más pequeño. Eso facilitó las cosas, porque apagar un fuego en un gran aparcamiento es una de las actuaciones más peligrosas que pueden afrontar los Bomberos, que no pueden ventilar el humo que se acumula, cegándoles al entrar y obligándoles a tener que moverse con equipos de respiración autónoma.

Basta recordar en A Coruña algunos casos espectaculares, como el del parking del Paseo Marítimo en septiembre de 2022. Eran las nueve de la noche cuando se declaró el incendio, que calcinó tres vehículos. O el del parking de Os Mallos, que ardió en diciembre de 2024 tras un año cerrado por un fuego que arrasó con cuatro coches.

Alrededor de 30 al año

Las estadísticas de Bomberos apuntan a que se producen cerca de 30 fuegos de vehículos al año. La mayoría se pueden achacar a averías, ya sea por derrame y combustible o por componentes líquidos, o por una combinación de ambos.

Es decir, que un buen mantenimiento es importante para tratar de reducir esta clase de incidentes. Resulta esclarecedor que la Policía Local extendiera 1.674 multas por no haber pasado la ITV en 2024 (último año con cifras oficiales), un 15% más que en 2023. Es dudoso que la posibilidad de un incendio así hubiera podido ser detectado en la ITV, pero este dato pone de manifiesto que son muchos los que ni siquiera pasan por la revisión obligatoria.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Sixto, en una de las ceremonias

Ramón Sixto, el guardia civil y activista vecinal que también oficia bodas celtas
Noelia Díaz
Cándido Hermida posa en las instalaciones de Río do Pozo, en Narón

Cándido Hermida | “El valor de la empresa es el equipo humano que se formó, es algo que me emociona”
Iván Aguiar
Un hombre camina sobre el Paseo Marítimo, ayer, en plena alerta naranja en el mar por oleaje

‘Goretti’, ‘Harry’ y ahora ‘Ingrid’, las borrascas que castigan a A Coruña
Dani Sánchez
El monumento que rinde homenaje a Isabel Zendal, enfrente del IES Ramón Menéndez Pidal

El IES Ramón Menéndez Pidal de A Coruña estudia cambiar su nombre por el de Isabel Zendal
Dani Sánchez