Aumenta la alerta en A Coruña por el temporal: de nivel naranja a rojo y con limitación de actividades al aire libre

La Xunta amplía a nivel rojo la alerta por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra, mientras que en la Marina lucense se mantendrá la alerta naranja. Además, desde la medianoche de este jueves también se activa la alerta naranja por nevadas en distintas zonas de las provincias de Ourense, Lugo y Pontevedra.

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección General de Emergencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, informó de la situación a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Debido a la alerta naranja por nieve decretada por los organismos predictores, la Comisión Escolar de Alertas decidió suspender las clases y el transporte durante toda la jornada de mañana viernes 23 en los centros educativos y en las escuelas infantiles de toda la provincia de Ourense y de las zonas montaña, sur y centro de Lugo e interior de Pontevedra.

Asimismo, debido la alerta roja por fenómenos costeros, en el día de mañana quedan suspendidas las actividades en el exterior de los centros educativos de las zonas noroeste, oeste y sudoeste de la provincia de A Coruña, en la Mariña de Lugo y en las zonas de Rías Baixas y Miño en la provincia de Pontevedra.

Del mismo modo, la Secretaría General para el Deporte de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes anunció la suspensión de la actividad deportiva federada y las del programa Jugad por la alerta naranja por nieve y también la actividad deportiva en el mar por el temporal costero.

Según los organismos predictores, el fenómeno meteorológico adverso de nivel naranja por nevadas comenzará esta medianoche con acumulaciones de hasta cinco centímetros en cuotas por encima de los 400 metros y ventiscas, mientras que en algunas zonas de la provincia ourensana se prevén acumulaciones de hasta 20 centímetros, también en cuotas superiores a los 400 metros.

Cuanto al temporal costero, se esperan vientos de fuerza 10 y ondas de hasta nueve metros, mientras que la alerta naranja se mantiene en la Mariña lucense por vientos de fuerza ocho y ondas de hasta ocho metros.

Ante las nevadas, se recomienda evitar los viajes en automóvil siempre que no sean necesarias y llevar siempre el depósito lleno. También se recomienda usar la ropa y calzado idónea, evitar que personas mayores salgan a la calle y tener a mano linternas y cadenas.

Respeto al temporal costero, la Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. Además, recomendara que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.