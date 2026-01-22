Mi cuenta

A Coruña

A Coruña viaja a Buenos Aires, Tokio y Florencia a través de su Santo Agujero, la cafetería que escapa del “postureo”

Ubicado en la calle Perillana, el concepto del local sorprende en la ciudad: ir a por un café y recibirlo a través de una pared

Lara Fernández
Lara Fernández
22/01/2026 06:55
Pedro y Sandra, en Santo Agujero
Pedro y Sandra, en Santo Agujero
Quintana
Es un concepto nunca visto en A Coruña. Ir a coger un café y recibirlo a través de un agujero en la pared. No hay mesas, pero sí un muro en el que, además de un contar con un espejo, durante la espera por el pedido se puede dibujar algo o escribir un mensaje. La idea fue importada de Buenos Aires, y detrás de ella están Sandra Panedas y Pedro Fernández-Llamazares. Ambos se reinventaron para dar vida a Santo Agujero, la nueva cafetería que abrió este lunes en el número 2 de la calle Perillana.

Ella, ingeniera de soldadura láser, y él, taxista durante diecinueve años, querían hacer “algo diferente y divertido”: “Nos inspiramos en un vídeo de Instagram que nos mandó mi hermana de una cafetería que había en Buenos Aires. Pero la idea viene de Japón”, señala Sandra.

En Tokio, un local se hizo viral por dar los cafés a través de un agujero en la pared; eso sí, servidos por el peluche de una garra de un oso. Una experiencia que, sin el factor animal, se puede experimentar ahora en A Coruña. Sin ir más lejos, en Europa ya hay ejemplos de esto. En Florencia, por ejemplo, las ‘buchettas del vino’ están repartidas por toda la ciudad. Estas ventanas se popularizaron en Italia durante la peste, y a día de hoy es un atractivo original para pedir una bebida.

Santo Agujero
Santo Agujero
Quintana

“Además de café tenemos té matcha y un pequeño obrador en el que hacemos galletas o bizcochos. Es cero postureo, aquí no hay una cafetería bonita. Queríamos salirnos del patrón de cafeterías de especialidad y ofrecer también la posibilidad de personalizar el local al escribir en nuestro muro”, añade.

La apertura, en ‘Blue Monday’

La ubicación de este agujero no es fortuita. “Siempre nos gustó la zona del Orzán. También estamos pegados a San Andrés pero no pegaba con el ‘misterio’ de Santo Agujero’”. El local, “pequeñito”, comenzó a recibir clientes el lunes, no sin antes empapelar todo San Andrés con el logo del negocio. Una campaña de marketing que mantuvo la intriga hasta el último momento. Y la fecha elegida de apertura tampoco fue aleatoria: “Escogimos este día porque era el ‘Blue Monday’, el día más triste del año”, bromea Panedas.

El horario para disfrutar de Santo Agujero es de 07.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.30. Los sábados de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos, solo de mañana. Eso sí, pese al misterio, si en el resto de ciudades en las que existe esta idea no se ve la cara de quien prepara el pedido, en esta calle del Orzán sí se puede observar cómo Sandra y Pedro están detrás del Santo Agujero, que “no es ‘aesthetic’ –estético–, pero es cojonudo”, resumen. 

