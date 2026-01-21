Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una cultura turística de récord en A Coruña

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
21/01/2026 15:14
Un momento de la presentación de A Coruña en Fitur
Un momento de la presentación de A Coruña en Fitur
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez, destacó en la presentación de A Coruña en Fitur 2026 la capacidad cultural de la ciudad como polo de atracción turístico gracias a una "programación cultural muy avanzada y para todo tipo de públicos". 

Así, celebraron los récords del año pasado, como la cifra de eventos del Coliseum, que sumó 55 citas, su marca absoluta, y consiguió la segunda mejor marca histórica de asistentes con más de 360.000 personas. 

Fitur Unesco A Coruña

A Coruña presenta su candidatura para ser la primera urbe gallega en la Red de Ciudades Creativas de la Unesco

Más información

"Este año contamos con 23 actuaciones ya confirmadas, la gran mayoría en exclusiva en Galicia, lo que refuerza nuestro papel en el turismo musical", señaló Álvarez. "Y lo que falta por venir. En A Coruña salir a la calle a celebrar nuestra tan aclamada 'cultura de vivir'. Así se demostró el pasado año, en el que se registraron más de 800.000 asistentes a las fiestas de María Pita, que celebraron su 175 aniversario en una programación que fue de lo local a lo internacional", explicó el gerente de Turismo.

El gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez, presenta el balance del año 2025 en Fitur

A Coruña aumentó en 2025 su número de visitantes y los índices de ocupación hotelera

Más información

Para este 2026 ya están confirmadas 23 actuaciones en el Coliseum, además de las diez citas deportivas restantes de liga del Básquet Coruña.

Álvarez también destacó el trabajo conjunto del Ayuntamiento con eventos de importancia en la ciudad, como el Morriña Festival, el Encuentro Mundial de Humorismo, el Atlantic Pride o Noites do Porto, junto con la programación de espacios como los teatros Colón y Rosalía de Castro y ciclos como el Principal que bate récord de abonados cada año.

Presentación de A Coruña en Fitur 2026

El eclipse solar de agosto en A Coruña, un reclamo turístico tan grande como un "partido de fútbol"

Más información
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Donald Trump en Davos

Trump: "Europa no avanza en la dirección correcta"
EFE
Accidente de tren en Adamiz

Se elevan a 43 los muertos en el accidente ferroviario de Adamuz
EFE
Vacuna ensayo contra el virus sincitial

El virus sincitial sigue al alza en Galicia y la tasa de positividad se acerca al 10 %
EFE
Accidente trenes en Adamuz

El maquinista del tren de Iryo accidentado en Adamuz avisó de un "enganchón" y pidió parar la circulación
EFE