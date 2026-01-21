Una cultura turística de récord en A Coruña

Un momento de la presentación de A Coruña en Fitur

El gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez, destacó en la presentación de A Coruña en Fitur 2026 la capacidad cultural de la ciudad como polo de atracción turístico gracias a una "programación cultural muy avanzada y para todo tipo de públicos".

Así, celebraron los récords del año pasado, como la cifra de eventos del Coliseum, que sumó 55 citas, su marca absoluta, y consiguió la segunda mejor marca histórica de asistentes con más de 360.000 personas.

"Este año contamos con 23 actuaciones ya confirmadas, la gran mayoría en exclusiva en Galicia, lo que refuerza nuestro papel en el turismo musical", señaló Álvarez. "Y lo que falta por venir. En A Coruña salir a la calle a celebrar nuestra tan aclamada 'cultura de vivir'. Así se demostró el pasado año, en el que se registraron más de 800.000 asistentes a las fiestas de María Pita, que celebraron su 175 aniversario en una programación que fue de lo local a lo internacional", explicó el gerente de Turismo.

Para este 2026 ya están confirmadas 23 actuaciones en el Coliseum, además de las diez citas deportivas restantes de liga del Básquet Coruña.

Álvarez también destacó el trabajo conjunto del Ayuntamiento con eventos de importancia en la ciudad, como el Morriña Festival, el Encuentro Mundial de Humorismo, el Atlantic Pride o Noites do Porto, junto con la programación de espacios como los teatros Colón y Rosalía de Castro y ciclos como el Principal que bate récord de abonados cada año.