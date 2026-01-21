Camion atascado en As Xubias de Abaixo Tamara Mejuto

El escaso tráfico del tranquilo núcleo de pescadores de As Xubias de Abaixo se vio interrumpido este miércoles durante casi cinco horas cuando un trailer despistado llegó casi hasta el bar A Toquera antes de detenerse cuando se dio cuenta de que la vía se estrechaba y que le era imposible continuar. Le ayudaron a dar marcha atrás la Policía Local y Bomberos.

El incidente tuvo lugar poco antes de las siete de la mañana, y se cree que el camión se dirigía al puerto guiado por el GPS cuando se despistó. Algo que ocurrió en marzo del año pasado, pero en esa ocasión requirió una grúa. Los vecinos recuerdan otras dos ocasiones por lo menos en los que ha ocurrido algo semejante y piden que el Ayuntamiento refuerce la señalización.