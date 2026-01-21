Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un camión de gran tonelaje se atasca en As Xubias de Abaixo

Bomberos y Policía Local tardaron cinco horas en sacarlo del atolladero

Abel Peña
Abel Peña
21/01/2026 19:10
Camion atascado en As Xubias de Abaixo
Camion atascado en As Xubias de Abaixo
Tamara Mejuto
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El escaso tráfico del tranquilo núcleo de pescadores de As Xubias de Abaixo se vio interrumpido este miércoles durante casi cinco horas cuando un trailer despistado llegó casi hasta el bar A Toquera antes de detenerse cuando se dio cuenta de que la vía se estrechaba y que le era imposible continuar. Le ayudaron a dar marcha atrás la Policía Local y Bomberos. 

El incidente tuvo lugar poco antes de las siete de la mañana, y se cree que el camión se dirigía al puerto guiado por el GPS cuando se despistó. Algo que ocurrió en marzo del año pasado, pero en esa ocasión requirió una grúa. Los vecinos recuerdan otras dos ocasiones por lo menos en los que ha ocurrido algo semejante y piden que el Ayuntamiento refuerce la señalización.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El urinario fantasma se estrelló en la tarde del miércoles contra las vallas de Manuel Azaña

El 'urinario fantasma' de A Coruña cobra vida gracias al temporal
Guillermo Parga
Los maquinistas guardan un minuto de silencio en Sants por el fallecido en el accidente de Gelida

Los maquinistas convocan tres días de huelga para recuperar la "seguridad" tras los accidentes mortales de Adamuz y Gelida
Agencias
Vibo es el último local en sumarse a la propuesta universitaria del grupo Pelícano

A Coruña cambia la biblioteca por la 'ligoteca'
Guillermo Parga
El ideal gallego

El Sindicato Ferroviario pide reunirse con Adif y Renfe como paso previo a la huelga
Agencias