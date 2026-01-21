Mi cuenta

A Coruña

El ‘lujo’ de vivir en los antiguos terrenos de Defensa en A Coruña: a la venta pisos por 725.000 euros

Residencial A Proa se oferta pese a que su licencia de construcción está condicionada a la resolución judicial

Lara Fernández
Lara Fernández
21/01/2026 07:35
Recreación del proyecto en A Maestranza
Recreación del proyecto en A Maestranza
Residencial A Proa
Un anuncio en Idealista ha sorprendido a los más curiosos del sector inmobiliario. Residencial A Proa, una nueva promoción en A Maestranza, ya se oferta en la plataforma, pese a no estar todavía en construcción. Y el anuncio es singular por partida doble. Primero, por el precio; y segundo, por la historia del terreno en el que se ubicarán las nuevas viviendas.

Varios pisos están a la venta en Residencial A Proa. De uno a cuatro dormitorios, algunos dúplex y otros con terraza, el precio más bajo por una de las viviendas es de 290.000 euros. El más exclusivo, no obstante, alcanza la cifra de 725.000 euros, un precio inusual en el casco urbano. La horquilla de los costes se completa con pisos por 720.000, 710.000, 575.000 y 520.000 euros, dependiendo del número de metros y estancias del hogar.

El segundo factor a analizar es que esta futura promoción se encuentra en los antiguos terrenos del Ministerio de Defensa en A Maestranza. El pleno de A Coruña aprobó en diciembre de 2023 el estudio de detalle para construir un edificio de 57 viviendas en una de las dos parcelas de Defensa en A Maestranza. Entonces, la constructora Lipromo –que levantará Residencial A Proa– podría iniciar el proyecto para obtener la licencia de obra. Y ya en junio de 2025, la Junta de Gobierno local concedió la licencia para la construcción, aunque esta condicionaba su ejecución a la resolución de un recurso presentado por Defensa do Común, en 2024, contra el estudio de detalle de la obra. A día de hoy, no hay resolución judicial sobre el mismo.

Miembros de la plataforma Defensa do Común y vecinos de la Ciudad Vieja protestaron incluso a las puertas de María Pita para pedir que no se aprobase el estudio de detalle del proyecto, además de exigir la devolución gratuita de las parcelas del Ministerio de Defensa al patrimonio de A Coruña.

“Próximo al puerto deportivo, al Paseo de O Parrote, al Rectorado de la Universidad y a la Hípica, Residencial A Proa ofrece la serenidad de vivir frente al mar con la comodidad de estar muy cerca del centro”, así se promociona la futura construcción, que destaca, además, que “cada vivienda combina diseño contemporáneo, acabados cuidados de Porcelanosa y una ejecución orientada al confort y la funcionalidad. Cuenta, además, con la máxima calificación energética y soluciones sostenibles”. 

Luz verde en el pleno de A Coruña para construir 56 viviendas en A Maestranza

