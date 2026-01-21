La Policía Nacional detiene a una mujer mayor por robar 7.000 euros en joyas en A Coruña

Coche de la Policía Nacional EC

La Policía Nacional detido a una mujer como autora de un delito de hurto, tras sustraer diversas joyas (anillos, pendientes, gargantillas) valoradas en 7.000 euros, de una joyería situada en la ronda de Outeiro. Llegó a actuar allí en tres ocasiones, y fue detenida a la tercera.

Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2025, cuando una mujer de edad avanzada entró en dicho establecimiento. Tras solicitar a la empleada que le mostrara diferentes piezas, aprovechó un momento en el que esta se ausentó para meterse algunas en el bolsillo, abandonando el establecimiento sin realizar compra alguna.

Vuelta al lugar del delito

Días más tarde, la detenida regresó a la joyería y, aprovechando que le atendió otra dependienta, repitió la maniobra. Y no se contentó con eso, sino que lo intentó una tercera vez a principios de mes. En esta ocasión, la empleada lo reconoció enseguida y llamó al 091.

A principios del mes de enero, la mujer acude al establecimiento, siendo reconocida sin ningún género de dudas por la empleada, quien alertó al 091. Un coche patrulla acudió y la detuvo por hurto.

Las investigaciones posteriores permitieron comprobar que la detenida había vendido las joyas sustraídas en una tienda de empeños. De momento, solo se ha podido recuperar parte de las mismas para hacerle entrega de las mismas a sus propietarios.