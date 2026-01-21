Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Policía Nacional detiene a una mujer mayor por robar 7.000 euros en joyas en A Coruña

La mujer llegó a actuar en tres ocasiones en la misma tienda, siendo reconocida en la tercera ocasión por la empleada que llamó al 091

Redacción
21/01/2026 13:10
Coche de la Policía Nacional
EC
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La Policía Nacional detido a una mujer como autora de un delito de hurto, tras sustraer diversas joyas (anillos, pendientes, gargantillas) valoradas en 7.000 euros, de una joyería situada en la ronda de Outeiro. Llegó a actuar allí en tres ocasiones, y fue detenida a la tercera.

Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2025, cuando una mujer de edad avanzada entró en dicho establecimiento. Tras solicitar a la empleada que le mostrara diferentes piezas, aprovechó un momento en el que esta se ausentó para meterse algunas en el bolsillo, abandonando el establecimiento sin realizar compra alguna.

Vuelta al lugar del delito

Días más tarde, la detenida regresó a la joyería y, aprovechando que le atendió otra dependienta, repitió la maniobra.  Y no se contentó con eso, sino que lo intentó una tercera vez a principios de mes. En esta ocasión, la empleada lo reconoció enseguida y llamó al 091. 

A principios del mes de enero, la mujer acude al establecimiento, siendo reconocida sin ningún género de dudas por la empleada, quien alertó al 091. Un coche patrulla acudió y la detuvo por hurto. 

Las investigaciones posteriores permitieron comprobar que la detenida había vendido las joyas sustraídas en una tienda de empeños. De momento, solo se ha podido recuperar parte de las mismas para hacerle entrega de las mismas a sus propietarios.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Juzgados de A Coruña

Ingresan en prisión los tres detenidos en A Coruña en una operación antidroga conjunta
Abel Peña
Microglossum truncatum

El estudio micológico de la Diputación en Mariñán descubre dos especies inéditas en Galicia
Redacción
Patinete circulando por la acera

A Coruña registró 24 accidentes de patinete durante 2024
Abel Peña
Presentación de A Coruña en Fitur 2026

El eclipse solar de agosto en A Coruña, un reclamo turístico tan grande como un "partido de fútbol"
Lucía Crujeiras