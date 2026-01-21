Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La esquina donde empezó todo

Luís Pousa
Luís Pousa
21/01/2026 07:00
Varias personas, frente al establecimiento de Zara en Juan Flórez
Varias personas, frente al establecimiento de Zara en Juan Flórez
Patricia G. Fraga
Hay esquinas que son sólo esquinas. Otras, en cambio, no son únicamente intersecciones de calles, sino auténticas encrucijadas de la vida urbana. Dentro de unos días, bajará la persiana el Zara del cruce de Juan Flórez con la avenida de Arteixo y, con ese cierre, Coruña perderá la oportunidad de convertir ese espacio en un lugar de peregrinaje para turistas y curiosos. Es la primera tienda que abrió Inditex en el mundo y, durante 50 años, ha simbolizado los modestos comienzos de ese gigante textil que hoy se extiende por todo el planeta.

Como tengo menos visión empresarial que aquellos avispados directivos de Blackberry que en su día se mofaron de las pantallas táctiles de los móviles, no seré yo quien se atreva a dar consejos a los sabios ejecutivos de la multinacional gallega. La compañía que dirigen es la primera de España por capitalización bursátil y cada trimestre demuestran, con la cuenta de resultados sobre la mesa, cómo han sabido adaptar el negocio a un escenario plagado de incertidumbres y en plena ebullición de cambios tecnológicos y sociales.

Precisamente porque carezco de sentido práctico y me gusta hacer malabares con las ideas sin mirar si son rentables o ruinosas, no puedo dejar de pensar que en ese bajo de Juan Flórez se podría haber instalado una exposición permanente sobre los orígenes de la marca. Allí se mostrarían, entre otros diseños históricos, las batas de boatiné de Confecciones GOA con las que empezó todo. Ocurrió en 1963, en un bajo de la calle San Rosendo. Por supuesto, habría que añadir Los Mallos a esta ruta histórica de la moda coruñesa. La calle San Rosendo fue para Zara algo así como el laboratorio de Los Álamos para el proyecto Manhattan.

Y si la idea de exhibir en una vitrina estas humildes prendas de andar por casa suena disparatada, recordemos que las batas guateadas con las que Amancio Ortega inició su revolución silenciosa ya se convirtieron en piezas de museo hace unos años en la exposición 'Galicia 100', donde convivían con otros iconos de nuestra biografía íntima, como el Balón de Oro del deportivista Luis Suárez. A mí esa bata fundacional de Zara me parece que merece ella sola un museo. Creo que las cosas de andar por casa son las más importantes, porque no hay nada más importante que andar por casa.

Por supuesto, asumo mi derrota sin paliativos nada más lanzar esta propuesta. El Zara de Juan Flórez cerrará y el museo del boatiné será una ocurrencia más en la papelera de mi cerebro. Pero, aun así, me gusta jugar a imaginar las filas de turistas japoneses haciéndose selfis delante de esa primera tienda de Inditex. Los mismos japoneses que, pertrechados con toda su tecnología, se fotografiarían en el museo que nunca hicimos en el Cine París, que cuando cerró era la sala más antigua de España en funcionamiento y donde se podía haber recordado que José Sellier filmó en Coruña las primeras imágenes de la cinematografía española. Los mismos viajeros imaginarios que podrían haber visitado, con su ceremonioso respeto, el museo de la emigración que Galicia todavía no tiene y que debería haber albergado aquella Estación Marítima de los adioses desde la que partían rumbo a América nuestros bravos antepasados.

Todo esto se me ocurre porque soy un sentimental. Le sucedía algo parecido al gran Borges. Contaba que era capaz de emocionarse con una línea de un cuento sólo porque en esa frase aparecía la calle Nicaragua de Buenos Aires. A mí me emociona la sola mención de una esquina de Juan Flórez o de la calle San Rosendo. Como Borges, todavía creo en el prestigio de las palabras y de los nombres propios. Pero tampoco me hagan mucho caso. Estas son sólo columnas de andar por casa. Como las batas de guata.

