El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Ingresan en prisión los tres detenidos en A Coruña en una operación antidroga conjunta

El grupo actaba desde Ferro a O Salnés

Abel Peña
Abel Peña
21/01/2026 13:54
Juzgados de A Coruña
Juzgados de A Coruña
Quintana
La jueza ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de los tres detenidos que pasaron esta mañana a disposición judicial tras la operación conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil. Se trata de una banda que operaba en varias localidades, incluida Arteixo y Ferrol, además de Vigo. En total, se detuvo a ocho individuos. 

El sospechoso de Ferrol que no pasó a disposición hoy porque quedó en libertad. Los cinco arrestados en la provincia de A Coruña están investigados por un delito de tráfico de drogas. Los tres detenidos ayer en Pontevedra dentro de la misma operación todavía no han pasado a disposición, lo harán a lo largo del día. 

El grupo actuaba desde Ferrol a la comarca de O Salnés, traficando sobre todo con cocaína. Contaban con conexiones con Colombia. Sin embargo, fue en A Coruña donde se llevaron a cabo la mayoría de los registros. En Os Mallos, Os Castros y en El Ensanche. 

