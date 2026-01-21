Inés Rey, de nuevo ausente en la presentación de Fitur

Presentación de A Coruña en Fitur 2026 El Ideal Gallego

La tragedia ferroviaria de Córdoba volvió a marcar la presentación de la campaña turística de A Coruña de este 2026, con la ausencia de nuevo de la alcaldesa, Inés Rey, que sigue en la zona como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). “Ha tenido que estar al lado de las víctimas de este accidente que nos ha sacudido a todos y a todas”, lamentaba el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, quien sustituyó a la regidora en la presentación realizada en el stand de Galicia.

El 12 de agosto, en plenas fiestas de María Pita, la ciudad se convertirá en un gran observatorio para disfrutar de un evento astronómico que no se ha visto aquí desde 1905. Un eclipse solar que se podrá disfrutar desde cada punto de la ciudad, con zonas especialmente habilitadas, desde el Portiño, al Parque de Bens o el Monte de San Pedro. Así se anunció este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, donde se detalló la programación especial que no se queda ahí. Exposiciones, charlas divulgativas, acciones culturales, congresos centrarán las iniciativas que también tendrán su propia música. Concretamente un concierto de Los Satélites y la Banda Municipal de Música, que interpretará bandas sonoras de películas con temática espacial.

“Seremos el mejor escenario de Europa para disfrutar de un fenómeno astronómico único y nosotros ya nos pusimos a trabajar para ofrecer tanto a la ciudadanía como al turismo a mejor experiencia posible”, señaló el gerente del Consorcio de Turismo da Coruña, Antón Álvarez