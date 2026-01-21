Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Inclusión y amor propio en diversas modalidades: el ciclo ‘Sen Numerar’ contará con seis funciones hasta mayo

Redacción
21/01/2026 07:52
La obra ‘Made in Galicia’ cerrará el ciclo el 22 de mayo
La obra 'Made in Galicia' cerrará el ciclo el 22 de mayo
Cedida
El último fin de semana de enero regresa al auditorio del Fórum Metropolitano el ciclo ‘Sen Numerar’, que contará en esta primera mitad del nuevo año 2026 con media docena de representaciones hasta el próximo mes de mayo.

El viernes, 30 de enero, a las 20.30 horas se llevará a escena ‘Cámara escura, vórtice escénico’, una creación en gallego de José Luis Baños de Cos dirigida por Sara Rey Seoane y que habla del agujero negro de dolor al que se ven sometidas las víctimas de ciberacoso.

Tres semanas después tendrá lugar la segunda de las funciones, también a las 20.30 horas. Se subirá al escenario la compañía Utopian Getxo, que llevará a escena la obra ‘Rumbo desconocido’, dirigida por Arantxe Iurre y que junta en escena testimonios de diferentes asociaciones.

No habrá que esperar tanto para la tercera representación, que será el 5 de marzo (20.30 horas), de la mano del Centro Dramático Galego y de Culturactiva. Se trata de ‘Nada se sabe’, una propuesta que juntará en escena a intérpretes con diversidad funcional y que aborda diversas versiones de la discapacidad en obras de teatro clásico. Se basa en creaciones de Manuel Lourenzo y está dirigida por Ignacio García y Fran Rei.

Un mes después, el 10 de abril (20.30 horas), Cris Balboa lleva al auditorio del Fórum la creación ‘Sinte’. Se trata de un espectáculo que mezcla experiencias que viajan con la palabra, el cuerpo, el sonido o el canto y que relata un conflicto con el mundo desde lo más singular y personal.

La penúltima cita, por ahora, será el 8 de mayo (20.30 horas), con la representación de ‘Menina, soy una puta obra de Velázquez’, de Somos Proyecto Cultura, cuyo mensaje radica en el amor hacia uno mismo. La obra la dirige Pedro Luís López Bellot.

La traca final llegará el 22 de mayo, cuando Sarabela teatro aterrice en el Fórum Metropolitano con su obra ‘Made in Galicia’ (20.30 horas). Se trata de una creación de Sechu Sende que aboga por rescatar el sentimiento de comunidad orgullosa de lo propio y que está dirigida por Fina Calleja, con un elenco formado por Fernando Dacosta, Sabela Gago, Elena Seijo y Josito Porto.

Entradas

Las entradas para cualquiera de las citas están disponibles a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com y, de manera física, en la taquilla de la plaza de Ourense, por precios desde 9 euros. También se pueden comprar en el propio Fórum en la hora previa al evento.

El precio será de 7 euros para las personas que ostenten el carné Xove o para las personas desempleadas o para las personas mayores de 65 años.

