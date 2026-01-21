Reunión sobre el futuro de la Fábrica de Tabacos, hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Xunta de Galicia y Ayuntamiento de A Coruña, encabezados hace 25 años por Manuel Fraga y Francisco Vázquez, respectivamente, formaban entonces un frente común para tratar de amortiguar el impacto del cierre de la Fábrica de Tabacos. La reunión que ambos dirigentes mantuvieron junto al presidente de Altadis, Pablo Isla, ilustró la primera página de El Ideal Gallego tal día como hoy del año 2001. En 1976, medio siglo atrás, era noticia la oposición de los arquitectos coruñeses al proyecto para construir El Corte Inglés en la cantera del parque de Santa Margarita. A estas alturas de 1951, hace 75 años, se reunía la Asamblea Asistencial, y hace un siglo, en 1926, el periódico informaba sobre una nueva víctima del timo de la Lotería.

Domingo, 21 de enero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Frente común de Fraga y Vázquez por Tabacalera

Una comisión a tres bandas estudiará alternativas de empleo para los trabajadores de Tabacalera, según el acuerdo al que se llegó ayer, 20 de enero de 2000, en la reunión que mantuvieron Manuel Fraga, Francisco Vázquez y Pablo Isla, presidente de Altadis. El jefe del Ejecutivo gallego y el alcalde coruñés exigieron una solución ante el cierre de la fábrica.

Además, los joyeros coruñeses mantienen que el robo registrado el pasado viernes en Deoro es un hecho aislado y creen que no se producirá una oleada de asaltos como la que hubo entre finales del año 1997 y principios de 1998.

Por otra parte, destacados médicos pidieron ayer una investigación sobre la relación de los concentrados de sangre con la variante humana de la encefalopatía espongiforme bovina. Además, el director del Centro de Investigaciones Biomédicas Euroespes se mostró a favor de controlar las donaciones de sangre.

Miércoles, 21 de enero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Escrito contra El Corte Inglés en Santa Margarita

Setenta y ocho profesionales de La Coruña, en su mayoría arquitectos, han dirigido un escrito al Ayuntamiento de la ciudad y al Gobierno Civil, en el que exponen su oposición al proyecto de instalación de los almacenes comerciales de El Corte Inglés en la cantera de Santa Margarita. “Nuestra opinión –dice el escrito– es que la ciudad, con este tipo de política municipal, se ve altamente perjudicada, convirtiéndose en hábitat incómodo e insoportable, en tanto los intereses de los ciudadanos no encuentran un cauce democrático para el control de las decisiones municipales en materia de planificación, servicios, equipamiento urbano, etcétera”.

Mientras tanto, el Deportivo de La Coruña ya está de líder en Segunda. El equipo coruñés, que no ha encontrado mucha efectividad fuera –sólo cuatro puntos en nueve salidas–, ha basado su gran primera vuelta en su poderío en casa, donde ha ganado nueve encuentros.

Domingo, 21 de enero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Reunión del Pleno de la Asamblea Asistencial

Mañana lunes, 22 de enero de 1951, a las once de la mañana, se celebrará en el salón de actos de la Delegación Provincial de Sindicatos la reunión plenaria de la Asamblea Asistencial coruñesa. En el orden del día, aparte de varios asuntos de trámite, se dará lectura a la Memoria relativa al año 1950 y al Estado de cuentas de dicho ejercicio, tratándose especialmente de la continuidad del Plan Asistencial en vigor, y del examen –para su aprobación si procede– de las peticiones de nuevas acciones para el año actual 1951.

En clave internacional, el jefe del Estado del Vietnam, Bao Dai, ha decidido poner fin al Gobierno presidido por Tran Van Huss, a partir del lunes próximo, según anuncia la agencia de información francesa en una noticia de Saigón. Se cree que el mismo Tran Van Huss será el encargado de formar el nuevo Gobierno.

Jueves, 21 de enero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Tercera denuncia por el timo de la Lotería

Don Braulio Mosteiro Fernández, domiciliado en la Fuente de San Andrés, número 32, tercero, es uno de los estafados por el joven Manuel Madariaga, que le vendió hallándose aquél tomando café en “La Terraza” tres participaciones de una peseta cada una del número 2261, agraciado en el sorteo de la Lotería del pasado día 12 de enero de 1926 con mil pesetas.

Como el depositario no dio señales de vida y el señor Mosteiro se considera víctima de una estafa, presentó ayer, 20 de enero, la correspondiente denuncia en la jefatura de policía, haciendo el número tres de las denuncias presentadas hasta la fecha contra el joven Madariaga, que manifiesta haber extraviado los cinco décimos adquiridos y que por lo tanto no habiéndolos hecho efectivos no puede pagar a sus acreedores. Esta denuncia y las anteriores fueron remitidas al juzgado de instrucción.