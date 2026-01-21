Estas son las peores horas del paso del temporal por A Coruña este miércoles y jueves

Oleaje durante un temporal en A Coruña Javier Alborés

La borrasca 'Harry' ya ha pasado sin provocar problemas en A Coruña, que ya se prepara para que el viernes la visite 'Ingrid'. Sin embargo, entre estos dos temporales, una pequeña borrasca, pero muy dura, dejará a su paso por A Coruña y su área metropolitana un gran empeoramiento del tiempo que ha obligado incluso a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar alertas rojas en la zona. Estas serán las peores horas del temporal en A Coruña y su área:

Miércoles, 21 de enero

De 06.00 a 23.59 horas: Alerta amarilla en el interior de los municipios de A Coruña y su área metropolitana por fuertes vientos de componente sur con rachas máximas de 80 kilómetros por hora.

09.00 a 20.59 horas: Alerta naranja en la costa por mar combinado que dejará olas de hasta ocho metros y vientos de hasta 74 kilómetros por hora.

21.00 a 23.59 horas: Alerta roja en la costa por por mar combinado que dejará olas de hasta 9 metros de altura y vientos de 60 kilómetros por hora.

Jueves, 22 de enero

00.00 a 03.59 horas: Alerta roja en la costa por mar combinado que dejará olas de hasta 9 metros de altura y vientos de hasta 61 kilómetros por hora.

04.00 a 23.59 horas: Alerta naranja en la costa por mar combinado que dejará olas de hasta 8 metros de altura, que disminuirán a 5-6 metros durante la tarde. En viento soplará de 62 a 74 kilómetros por hora desde la tarde.

También MeteoGalicia ha activado diversas alertas en el mar y en tierra por el paso de esta borrasca:

Miércoles, 21 de enero

09.00 a 23.59 horas: Alerta naranja por olas de 5 a 8 metros de altura.

12.00 a 23.59 horas: Alerta naranja por vientos de componente oeste, de fuerza 8.

12.00 a 18.00 horas: Alerta amarilla por rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora.

Jueves, 22 de enero

00.00 a 03.00 horas: Alerta amarilla en la costa por vientos del Noroeste, de fuerza 7

00.00 a 03.00 horas: Alerta roja por olas de más de 8 metros

03.00 a 06.00 horas (ya del viernes): Alerta naranja por olas de entre 5 y 7 metros.

15.00 a 18.00 horas: Alerta amarilla por vientos del suropeste, de fuerza 7.

18.00 a 23.59 horas: Alerta naranja en la costa por fuertes vientos del oeste, de fuerza 8 y con intervalos de fuerza 9.