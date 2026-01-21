El 'urinario fantasma' de A Coruña cobra vida gracias al temporal

El urinario fantasma se estrelló en la tarde del miércoles contra las vallas de Manuel Azaña AVV Los Rosales

Casi tres meses después de montarse un Halloween de miedo, uno de los 'fantasmas' más famosos de Los Rosales se ha dejado ver de nuevo por el barrio. Sin embargo, a este personaje entre lo mitológico y lo escatológico, no lo invocan las fuerzas del averno ni nada relacionado con los espíritus. Tiene querencia más bien por las alertas por temporal, ya sean rojas o naranjas, y con la llegada de 'Ingrid' se ha decidido a 'salir'. Se trata de Váter Fly, el 'urinario fantasma' que se desplaza de un lado a otro del entorno de la plaza Elíptica.

En esta ocasión no ha causado ningún estrago en el tráfico, y de momento no ha llegado hasta Manuel Azaña, pero los amigos de la superstición tienen otra razón para encontrar motivos para creer en algo más: la anterior ocasión en la que Váter Fly cobró vida fue hace exactamente un año: el 28 de enero de 2025. También lo contó El Ideal Gallego y, meigallos aparte, la asociación vecinal ha aprovechado para retomar una vieja reivindicación, siempre a través de la ironía: “Váter fly, atrápalo si puedes. Después de dos temporadas de las serie 'Xabarís' (en referencia a la presencia de animales salvajes en el barrio), llega la novena temporada de 'Váter Fly'. Aseos de obra xa!”.