El Museo de Estrella Galicia reabre tras el récord de visitas en 2025

Este viernes, 23 de enero, el Museo de Estrella Galicia reabre sus puertas al público este 2026 con una nueva temporada de visitas y #PlanazosMEGA, y con el buen sabor de boca del exitoso balance de cifras alcanzadas en 2025. Así, a lo largo del pasado año, MEGA sumó un total de 58.000 entradas vendidas, registrando un récord histórico desde la apertura de sus puertas en 2019, que sólo en el mes de agosto logró su mayor afluencia de público, con casi 10.000 visitantes, cifras que lo posicionan como uno de los museos más visitados de A Coruña.

En el balance de visitantes de 2025, el interés y la proyección internacional del Museo de Estrella Galicia se ven reflejados en los datos de procedencia del público de MEGA, con asistentes que llegan (por orden de afluencia) desde países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Portugal. Entre las experiencias que MEGA oferta junto a su visita, la que mayor demanda ha generado entre el público el pasado año se cita la visita con tiraje y maridaje, ya sea de quesos, de embutidos o de conservas.

En 2025, MEGA, el Museo de Estrella Galicia, más allá de sus visitas regulares, acogió un total de 15 eventos singulares, que lograron el ‘sold out’ en cada una de las celebraciones, en algunos casos, en apenas horas, demostrando la fidelidad del público ante dichas propuestas que aúnan cultura y gastronomía.

Así, el museo cuenta en su programación con citas ya de culto, como su propuesta de Ancestrales para conmemorar el Samaín, el Carnaval en MEGA o la celebración del Oktoberfest, además de sus sesiones periódicas ‘Beercraft’ de la mano de los mejores cerveceros artesanales de España, y otras citas para amantes de la cultura cervecera, como maridajes, conciertos o el novedoso ‘Brunch navideño’.

De este modo, en 2025, el público pudo disfrutar en MEGA de los siguientes #PlanazosMEGA’: Clarence Bekker Band en Concierto, Carnaval en MEGA, San Patricio, la Sesión Beercraft Tyris, The Secret Investment en Concierto, la Sesión Beercraft Sevebrau, el Orgullo Friki (una de las grandes sorpresas del programa en 2025, con un público entregado y la participación de la pianista, compositora y streamer Elesky), el Aniversario de MEGA, las visitas teatralizadas por el Día de la Cerveza, la Cena Historia de A Coruña, el Oktoberfest (que, dado su éxito, celebró dos fechas con lleno completo), el Maridaje Ancestral, el concierto de Koko-Jean & The Tonics y el nuevo Brunch navideño para despedir el año en MEGA en horario de mediodía.

Muy pronto, MEGA, el Museo de Estrella Galicia, anunciará su programación para 2026, de la que ya se conoce el primer hito: el Carnaval MEGA, que tendrá lugar la velada del viernes, 13 de febrero.

DISFRACES Y CERVEZAS SORPRESA PARA CELEBRAR EL ‘ENTROIDO’ EN MEGA

El Museo de Estrella Galicia calienta motores para preparar una de sus citas estrella: el Carnaval MEGA. Así, el viernes 13 de febrero, a partir de las 21.00h, la Sala de Degustación del museo se llena de fiesta para celebrar una velada llena de diversión, sabores únicos, un concurso de disfraces y otras sorpresas.

Terra Food se encargará de preparar el menú de la noche, que pondrá a prueba los sentidos de los comensales con la degustación de cinco platos que maridarán con una selección sorpresa de cervezas de la casa. Las entradas para este Carnaval MEGA están ya disponibles en la página web de MEGA: www.mundoestrellagalicia.es .

Con esta nueva edición del Carnaval MEGA, el Museo de Estrella Galicia invita a todos los públicos a acudir disfrazados al museo para participar en un concurso en el que se premiará el atuendo más original.